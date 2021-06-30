Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

Официально задокументированный рекорд долгожительства составляет 122 года / Pikabu

Вопрос о том, как прожить дольше, извечно интересовал человечество. Люди прибегали к разным методам, чтобы продлить себе жизнь. Однако секрета длительной жизни так и не удалосьь раскрыть.

Издание Metafact.io провело опрос нескольких авторитетных экспертов по долголетию получило ответ на самый интересующий мировое общество вопрос, о том, что же главное в длительности жизни - наследственность или образ существования.

Эксперт по долголетию Университетского колледжа Лондона Дэвид Гемс заявил, что генетический предел для продолжительности человеческой жизни все-таки есть. Более того, у человека этот максимум вдвое больше, чем у высших приматов.

Ученые оценивают его в 120−150 лет исходя из того, что на текущий момент официально задокументированный рекорд долгожительства составляет 122 года.

Также Гемс считает, что забота о своем здоровье играет более важную роль, чем генетика.

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"Наследственность важно, но это - не первостепенный фактор", - продолжил слова коллегиэксперт по клеточной биологии Европейского института биоинформатики Джанет Торнтон. По ее мнению, роль наследственности в продолжительности жизни играет только 30%.

Однако, на самом деле очень трудно проследить за тем, насколько гены влияют на срок жизни. Потому что члены семьи зачастую ведут один и тот же образ жизни.

А вот влияние образа жизни на долголетие прослеживается легко. Достаточно взглянуть на то, как выросла средняя продолжительность жизни по мере того, как люди получали доступ к чистой воде, здоровому питанию, медицинской помощи и другим благам.

Подтверждают это и недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в The Lancet, где говорится, что физическая активность в течение 15 минут в день продлевает жизнь на три года.

То же самое касается и ограничения калорий в рационе, которое напрямую ведет к продлению жизни.

Однако, склонность к долголетию действительно предопределяется генетикой. Так считает биолог из университета Эксетера Лорна Харрис и добавляет, что это далеко не ключевой фактор.

"Наследственность может дать вам предрасположенность к долгой жизни, но вам придется делать правильные вещи, для того, чтобы реализовать это на практике", - констатирует Харрис.

Читайте такжеКак жить дольше: три совета по долголетию, которые не связаны с диетой и упражнениямиПодведем итоги:

Здоровое питание и регулярная физическая активность в целом играют большую роль, чем наследственность. Поэтому их исследователи называют "секретом долголетия".

Как прожить дольше: о чем ранее писал Главред

Ученые из Гарварда проанализировали, какие аспекты здорового образа жизни наиболее влияют на предполагаемую продолжительность жизни человека и выделили пять самых важных: