Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

Зачастую два этих фактора переплетаются между собой, поскольку члены одной семьи ведут подобный образ жизни и наследуют привычки друг друга.
Вопрос о том, как прожить дольше, извечно интересовал человечество. Люди прибегали к разным методам, чтобы продлить себе жизнь. Однако секрета длительной жизни так и не удалосьь раскрыть.
Издание Metafact.io провело опрос нескольких авторитетных экспертов по долголетию получило ответ на самый интересующий мировое общество вопрос, о том, что же главное в длительности жизни - наследственность или образ существования.
Эксперт по долголетию Университетского колледжа Лондона Дэвид Гемс заявил, что генетический предел для продолжительности человеческой жизни все-таки есть. Более того, у человека этот максимум вдвое больше, чем у высших приматов.
Ученые оценивают его в 120−150 лет исходя из того, что на текущий момент официально задокументированный рекорд долгожительства составляет 122 года.
Также Гемс считает, что забота о своем здоровье играет более важную роль, чем генетика.
"Наследственность важно, но это - не первостепенный фактор", - продолжил слова коллегиэксперт по клеточной биологии Европейского института биоинформатики Джанет Торнтон. По ее мнению, роль наследственности в продолжительности жизни играет только 30%.
Однако, на самом деле очень трудно проследить за тем, насколько гены влияют на срок жизни. Потому что члены семьи зачастую ведут один и тот же образ жизни.
А вот влияние образа жизни на долголетие прослеживается легко. Достаточно взглянуть на то, как выросла средняя продолжительность жизни по мере того, как люди получали доступ к чистой воде, здоровому питанию, медицинской помощи и другим благам.
Подтверждают это и недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в The Lancet, где говорится, что физическая активность в течение 15 минут в день продлевает жизнь на три года.
То же самое касается и ограничения калорий в рационе, которое напрямую ведет к продлению жизни.
Однако, склонность к долголетию действительно предопределяется генетикой. Так считает биолог из университета Эксетера Лорна Харрис и добавляет, что это далеко не ключевой фактор.
"Наследственность может дать вам предрасположенность к долгой жизни, но вам придется делать правильные вещи, для того, чтобы реализовать это на практике", - констатирует Харрис.
Читайте такжеКак жить дольше: три совета по долголетию, которые не связаны с диетой и упражнениямиПодведем итоги:
Здоровое питание и регулярная физическая активность в целом играют большую роль, чем наследственность. Поэтому их исследователи называют "секретом долголетия".
Как прожить дольше: о чем ранее писал Главред
Ученые из Гарварда проанализировали, какие аспекты здорового образа жизни наиболее влияют на предполагаемую продолжительность жизни человека и выделили пять самых важных:
- здоровое питание;
- регулярная умеренная физическая активность;
- отказ от курения;
- контроль своего веса;
- умеренность в употреблении алкоголя.