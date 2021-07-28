Найдена связь между сном и весом: сколько нужно спать, чтобы стать стройнее

Сон влияет на вес / pixabay.com

Эксперты утверждают, что сон - это не только залог здоровья и хорошего самочувствия. Он также может помочь нормализировать вес. Но прежде нужно знать, сколько сна необходимо организму. Оказывается, это зависит не от усталости, а от возраста. Хотя в среднем сон должен длиться не менее семи часов.

Почему важно количество сна?

Нехватка сна разрушает работу нескольких гормонов:

грелина (гормон голода)

лептина (гормон насыщения)

мелатонина (гормона сна).

Во время сна в человеческом организме вырабатывается гормон лептин, который подавляет образование гормона голода грелина. То есть, чем меньше человек спит, тем выше у него концентрация грелина и впоследствии он начинает больше есть.

Малое количество мелатонина также увеличиваются риски вступления лишнего веса, потому что у него снижается количество "сожженных калорий". А если это систематично, то у человека нарушается обмен веществ.

Кроме этого, короткий сон провоцирует не только ожирение, но и сахарный диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и негативно сказывается на когнитивных функциях мозга, чем и увеличивается вероятность ошибок на работе.

Ранее Главред писал, как правильно есть на ночь:

Чтобы похудеть, одних только занятий спортом недостаточно. Необходим еще и дефицит калорий. Один из способов не взвешивать продукты и не считать калории – это использовать принцип тарелки и правило руки.

Врач-диетолог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко рассказала, что последний прием пищи должен быть за три часа перед сном.