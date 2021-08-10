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Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

10 августа 2021, 10:48
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Зеленый чай может облегчить обучение человека и улучшить память, утверждают ученые.

зеленый чай
Китайские ученые на уровне теоретических исследований выявили полезные свойства зеленого чая для предотвращения болезни Альцгеймера / Фото pixabay.com

Китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что зеленый чай по своим свойствам может предотвратить возникновение болезни Альцгеймера. По мнению исследователей, употребление чая, который подвержен минимальной ферментации, способно улучшить память человека и облегчить его обучение.

"Китайские ученые пришли к выводу, что потребление зеленого чая может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера", - сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на данные ученых.

В материале указывается, что исследователи Ангуйського сельскохозяйственного университета и Китайского университета науки и технологий пришли к выводу, что зеленый чай способен облегчить процесс обучения человека, а также улучшить память.

"Исследование предоставляет теоретические основы выявления механизмов предупреждения болезни Альцгеймера путем потребления чая", - отмечает агентство, подчеркивая, что исследовательская работа ранее была опубликована в журнале Исследование молекулярного питания и продовольствия.

Напомним, ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что людям, организм которых чувствителен к кофеину, зеленый чай пить нежелательно. Зеленый чай содержит кофеин, что может привести к повышению давления у людей.

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