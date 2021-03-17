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Врач объяснил, кому нельзя пить и чем опасен зеленый чай

17 марта 2021, 00:57

Медик озвучил опасные свойства зеленого чая для организма.

Кому нельзя пить зеленый чай / goodfon.ru

Одним из самых популярных напитков в мире можно считать зеленый чай. В древнем Китае было известно о полезных свойствах зеленого чая, благодаря чему данный напиток очень быстро распространился по всему миру.

Как говорят медики, зеленый чай благотворно влияет на всю систему организма и ведет к улучшению его общего состояния. Связано это с содержанием в зеленом чае большого количества различных веществ. Но в этом напитке есть множество противопоказаний.

Как говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отказаться от употребления чая стоит людям, чувствительным к кофеину. Это обезопасит их от скачков давления.

По словам медика, чай способствует повышению давления у людей. Однако этот напиток делает это не так резко, как кофе.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеинсодержание напитки, чай тоже является кофеинсодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", – объяснил Гинзбург, пишут РИА Новости.

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Врач добавил, что кофеин провоцирует сужение стенок сосудов, увеличивая их тонус. При этом повышение давления может происходить в сосудах головного мозга или почек, а не везде.

Кому стоит ограничить употребление зеленого чая:

  • Людям с язвой желудка и двенадцатипёрстной кишки
  • Людям, страдающим бессонницей (особенно не стоит пить зелёный чай во второй половине дня)
  • Людям, страдающим от дефицита железа в организме, зеленый чай разрешается пить только через 30 минут после употребления пищи
  • При беременности
  • При обострении болезни почек
  • При глаукоме
  • При индивидуальной непереносимости кофеина

Как ранее сообщал Главред:

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