Врач объяснил, кому нельзя пить и чем опасен зеленый чай

Кому нельзя пить зеленый чай / goodfon.ru

Одним из самых популярных напитков в мире можно считать зеленый чай. В древнем Китае было известно о полезных свойствах зеленого чая, благодаря чему данный напиток очень быстро распространился по всему миру.

Как говорят медики, зеленый чай благотворно влияет на всю систему организма и ведет к улучшению его общего состояния. Связано это с содержанием в зеленом чае большого количества различных веществ. Но в этом напитке есть множество противопоказаний.

Как говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отказаться от употребления чая стоит людям, чувствительным к кофеину. Это обезопасит их от скачков давления.

По словам медика, чай способствует повышению давления у людей. Однако этот напиток делает это не так резко, как кофе.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеинсодержание напитки, чай тоже является кофеинсодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", – объяснил Гинзбург, пишут РИА Новости.

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Врач добавил, что кофеин провоцирует сужение стенок сосудов, увеличивая их тонус. При этом повышение давления может происходить в сосудах головного мозга или почек, а не везде.

Кому стоит ограничить употребление зеленого чая:

Людям с язвой желудка и двенадцатипёрстной кишки

Людям, страдающим бессонницей (особенно не стоит пить зелёный чай во второй половине дня)

Людям, страдающим от дефицита железа в организме, зеленый чай разрешается пить только через 30 минут после употребления пищи

При беременности

При обострении болезни почек

При глаукоме

При индивидуальной непереносимости кофеина

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