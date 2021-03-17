Врач объяснил, кому нельзя пить и чем опасен зеленый чай

Медик озвучил опасные свойства зеленого чая для организма.
Одним из самых популярных напитков в мире можно считать зеленый чай. В древнем Китае было известно о полезных свойствах зеленого чая, благодаря чему данный напиток очень быстро распространился по всему миру.
Как говорят медики, зеленый чай благотворно влияет на всю систему организма и ведет к улучшению его общего состояния. Связано это с содержанием в зеленом чае большого количества различных веществ. Но в этом напитке есть множество противопоказаний.
Как говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отказаться от употребления чая стоит людям, чувствительным к кофеину. Это обезопасит их от скачков давления.
По словам медика, чай способствует повышению давления у людей. Однако этот напиток делает это не так резко, как кофе.
"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеинсодержание напитки, чай тоже является кофеинсодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", – объяснил Гинзбург, пишут РИА Новости.
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Врач добавил, что кофеин провоцирует сужение стенок сосудов, увеличивая их тонус. При этом повышение давления может происходить в сосудах головного мозга или почек, а не везде.
Кому стоит ограничить употребление зеленого чая:
- Людям с язвой желудка и двенадцатипёрстной кишки
- Людям, страдающим бессонницей (особенно не стоит пить зелёный чай во второй половине дня)
- Людям, страдающим от дефицита железа в организме, зеленый чай разрешается пить только через 30 минут после употребления пищи
- При беременности
- При обострении болезни почек
- При глаукоме
- При индивидуальной непереносимости кофеина
Как ранее сообщал Главред:
- Ученые выяснили, что чай может снизить кровяное давление. Так, несколько исследований показали, что зеленый чай подавляет образование рака, снижает высокое кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний.
- Названы восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота. Традиционно люди использовали натуральные средства, в том числе травяные чаи, для снятия вздутия живота.
- Выявлены побочные эффекты имбирного чая. Некоторые побочные эффекты, такие как изжога, диарея и дискомфорт в животе, могут возникнуть, если человек потребляет более 5 граммов (г) этого вещества в день.