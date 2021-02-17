Не зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь

Существует много способов продлить жизнь. / Фото: vegetarian-way.com

На протяжении веков многие искали секрет долгой жизни. От отказа от курения до сокращения употребления алкоголя - есть много способов продлить жизнь.

Еще одним здоровым подходом является употребление большего количества чая, в частности чая ройбуш, который помогает снизить риск рака, способствует здоровому сердцу и снижению веса, а также увеличивает продолжительность жизни.

Польза для здоровья чая ройбуш включает поддержку здорового сердца, профилактику рака, управление и профилактику диабета, поддержку здорового пищеварения, борьбу с воспалениями, укрепление костей, поддержку потери веса, замедление процесса старения, лечение артериального давления, поддержку здоровой кожи, борьбу с перхотью и поддержку здоровье почек.

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Колледж корейской медицины провел исследование и обнаружил, что чай ройбуш положительно влияет на здоровье сердца, так как помогает поддерживать баланс гормонов и подавляет выброс чрезмерного количества гормонов из надпочечников.

Это дополнительно помогает предотвратить гипертонию и высокое кровяное давление.

Чай ройбуш содержит нотофагин и аспалатин, мощные химические соединения, которые, как известно, успокаивают воспаление в сосудистой системе и действуют как сосудорасширяющее средство.

Считается, что чай также помогает предотвратить рак, поскольку он содержит кверцетин, химическое соединение растительного происхождения, которое назначают в форме капсул пациентам, страдающим раком.

Чай ройбуш улучшает здоровье и рост клеток и борется со свободными радикалами, а также восстанавливает вашу ДНК.

Он вызывает гибель раковых клеток и подавляет рост опухолей.

Чай ройбуш способствует выработке антител, укрепляющих иммунную систему.

Ройбуш полезен для здоровья из-за высокого уровня полезных для здоровья антиоксидантов, в том числе аспалатина и кверцетина.

Чай ройбуш способствует выработке антител, укрепляющих иммунную систему. / УНИАН

Антиоксиданты могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучались свободные радикалы, антиоксиданты и их влияние на общее состояние здоровья.

В исследовании отмечается: "Когда избыток свободных радикалов не может быть уничтожен постепенно, их накопление в организме вызывает явление, называемое окислительным стрессом. Этот процесс играет важную роль в развитии хронических и дегенеративных заболеваний, таких как рак, аутоиммунные расстройства, старение, катаракта, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.

Человеческое тело имеет несколько механизмов противодействия окислительному стрессу путем выработки антиоксидантов, которые либо производятся естественным образом на месте, либо поступают извне через продукты питания и / или добавки.

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Употребление ройбуша оказывает благотворное влияние на артериальное давление, ингибируя ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который вызывает сокращение кровеносных сосудов и повышение артериального давления.

Высокое содержание флаванолов в чае ройбуш также поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, а также положительному влиянию на жиры крови, включая холестерин.

В исследовании с участием 17 человек употребление чая ройбуш подавляло активность АПФ через 30–60 минут после приема. Чайный химик и ученый Тим Бонд сказал: "Есть также доказательства того, что ройбуш помогает защитить клетки организма от окислительного повреждения. Эти эффекты объясняются тем, что чай ройбуш содержит широкий спектр фенольных соединений, в том числе два уникальных полифенола, аспалатин и нотофагин, которые обладают особенно сильной антиоксидантной активностью".

Чай ройбуш также содержит важные минералы, укрепляющие кости, включая калий, кальций и магний - все они необходимы для правильного здоровья костей. Чай ройбуш также может помочь снизить вероятность снижения функции мозга".