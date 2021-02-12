Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых

Китайские исследователи выяснили, какой чай полезен для сердца, а заодно продлевает жизнь человека.
Более двадцати лет (с 1998 года) в Китае длилось массовое исследование China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) о пользе зеленого чая. В результате исследователи выяснили, что любители зеленого чая реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и позже умирают.
В исследовании приняли участие почти 101 тысяча человек. Среднее время наблюдения – 7,3 года.
Как отмечается в результатах исследования, что опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, люди, которые регулярно (то есть не менее трех раз в неделю) пьют зеленый чай:
- на 20% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и переносят инсульт;
- среди них на 22% меньше людей, у которых обнаружены смертельные заболевания сердца и инсульты,
- них на 15% снижен риск смерти от всех причин.
У поклонников зеленого чая старше пятидесяти лет инсульт и ишемическая болезнь сердца развивались на 1,41 года позже, чем у людей, которые редко пьют чай. При этом люди из данной возрастной категории жили в среднем на 1,26 лет дольше.
Читайте такжеЗеленый чай вреден: почему напиток нельзя пить литрамиОтдельно ученые проанализировали, как на продолжительность жизни и качество здоровья влияет регулярность и длительность потребления чая. Эта группа состояла более чем из четырнадцати тысяч добровольцев (наблюдения в среднем проводились через 5,3 года и 8,2 года).
В этом случае постоянная многолетняя привычка пить чай (по сравнению с непостоянным употреблением напитка) снизила риск:
- возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта – на 39%;
- смертельных сердечных заболеваний и инсульта – на 56%;
- риск смерти от всех причин – на 29%.
"Полезные свойства чая наиболее проявлены у людей, регулярно употребляющих этот напиток. Полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое его потребление", — пояснил руководитель исследования доктор Донгфен Гу.
Какой чай лучше – черный или зеленый
Стоит подчеркнуть, что большинство участников пили исключительно зеленый чай (почти половина – 49%) из-за национального менталитета. Впрочем, 8% добровольцев оказались сторонниками черного чая. Однако когда исследователи сравнили, какой чай полезнее – зеленый или черный, то оказалось, что у поклонников черного чая улучшения вообще не наблюдалось.
Зеленый чай: польза
Исследования отметили, что зеленый чай благотворно влияет на здоровье и продолжительность жизни благодаря полифенолам, который входят в его состав: они снижают кровяное давление, а также уровень липопротеинов и липидов в крови (которые в свою очередь являются провокаторами развития сердечно-сосудистых заболеваний).
В свою очередь черный чай в обязательном порядке проходит этап ферментации, во время которого полифенолы окисляются и, соответственно, теряют свои антиоксидантные свойства.
Чай: польза и вред
- Врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.
- Названы восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота. Традиционно люди использовали натуральные средства, в том числе травяные чаи, для снятия вздутия живота.
- Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.
- Стало известно, какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин. Ученые отыскали новый способ борьбы с образованием холестериновых бляшек.
- Выявлены побочные эффекты имбирного чая. Некоторые побочные эффекты, такие как изжога, диарея и дискомфорт в животе, могут возникнуть, если человек потребляет более 5 граммов (г) этого вещества в день.