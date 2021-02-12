Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых

Чем полезен зеленый чай - какой чай лучше и полезнее / 1zoom.ru

Более двадцати лет (с 1998 года) в Китае длилось массовое исследование China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) о пользе зеленого чая. В результате исследователи выяснили, что любители зеленого чая реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и позже умирают.

В исследовании приняли участие почти 101 тысяча человек. Среднее время наблюдения – 7,3 года.

Как отмечается в результатах исследования, что опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, люди, которые регулярно (то есть не менее трех раз в неделю) пьют зеленый чай:

на 20% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и переносят инсульт;

среди них на 22% меньше людей, у которых обнаружены смертельные заболевания сердца и инсульты,

них на 15% снижен риск смерти от всех причин.

У поклонников зеленого чая старше пятидесяти лет инсульт и ишемическая болезнь сердца развивались на 1,41 года позже, чем у людей, которые редко пьют чай. При этом люди из данной возрастной категории жили в среднем на 1,26 лет дольше.

Читайте такжеЗеленый чай вреден: почему напиток нельзя пить литрамиОтдельно ученые проанализировали, как на продолжительность жизни и качество здоровья влияет регулярность и длительность потребления чая. Эта группа состояла более чем из четырнадцати тысяч добровольцев (наблюдения в среднем проводились через 5,3 года и 8,2 года).

В этом случае постоянная многолетняя привычка пить чай (по сравнению с непостоянным употреблением напитка) снизила риск:

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта – на 39%;

смертельных сердечных заболеваний и инсульта – на 56%;

риск смерти от всех причин – на 29%.

"Полезные свойства чая наиболее проявлены у людей, регулярно употребляющих этот напиток. Полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое его потребление", — пояснил руководитель исследования доктор Донгфен Гу.

Какой чай лучше – черный или зеленый

Стоит подчеркнуть, что большинство участников пили исключительно зеленый чай (почти половина – 49%) из-за национального менталитета. Впрочем, 8% добровольцев оказались сторонниками черного чая. Однако когда исследователи сравнили, какой чай полезнее – зеленый или черный, то оказалось, что у поклонников черного чая улучшения вообще не наблюдалось.

Зеленый чай: польза

Исследования отметили, что зеленый чай благотворно влияет на здоровье и продолжительность жизни благодаря полифенолам, который входят в его состав: они снижают кровяное давление, а также уровень липопротеинов и липидов в крови (которые в свою очередь являются провокаторами развития сердечно-сосудистых заболеваний).

В свою очередь черный чай в обязательном порядке проходит этап ферментации, во время которого полифенолы окисляются и, соответственно, теряют свои антиоксидантные свойства.

Чай: польза и вред