Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера развивается вместе с повышенным уровнем белков/ Pixabay

Исследования, опубликованные в PLOS Biology, показывают, что глобальная активность мозга во время глубокого сна снижает накопление токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Он поддерживает предыдущие результаты, указывающие на то, что низкочастотные мозговые волны, возникающие во время фазы сна с небыстрым движением глаз (NREM), могут играть жизненно важную роль в очистке мозговых отходов, пишет Medical News Today.

Доктор Сяо Лю, доцент кафедры биомедицинской инженерии Государственного университета Пенсильвании, руководил исследованием.

Болезнь Альцгеймера развивается вместе с повышенным уровнем белков амилоида-β (Aβ) и тау в головном мозге. Обширное исследование, которому доверяют, считает, что эти вещества являются основными причинами ухудшения когнитивных функций.

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К тому времени, когда проявляются симптомы болезни Альцгеймера, накопление токсинов значительно усиливается. Это накопление может начаться за 10–20 лет до появления симптомов деменции.

Эксперты считают, что спинномозговая жидкость (ЦСЖ) уносит такие отходы из мозга через глимфатическую систему, которая представляет собой систему каналов в центральной нервной системе.

Глиальные клетки, составляющие значительную часть общей массы мозга, работают с кровеносными сосудами, защищая нейроны от физических и химических повреждений.

Согласно обзору 2021 года, нарушение лимфатического дренажа может привести к внеклеточному накоплению продуктов жизнедеятельности в головном мозге.

Это может вызвать неблагоприятные условия в центральной нервной системе, ведущие к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

Защитный потенциал глубокого сна

Все больше исследований показывают, что глубокий сон может помочь мозгу вымыть токсины, связанные с болезнью Альцгеймера.

На стадии NREM медленные устойчивые электрические волны мозга действуют как очистительный механизм.

В обзоре 2019 года отмечается, что большие низкочастотные мозговые волны возникают непосредственно перед тем, как импульс спинномозговой жидкости проникает в мозг. В исследовании сообщается, что эти "колебания нейронной активности поддерживают консолидацию памяти и нейронные вычисления".

Эти потоки жидкости происходят в значительно более широком масштабе во время глубокого отдыха, чем во время бодрствования.

Чтобы исследовать это дальше, доктор Лю и его коллеги изучили 118 субъектов из Инициативы по нейровизуализации болезни Альцгеймера. В число участников вошли "7 [пациентов с болезнью Альцгеймера], 62 [пациентов с легкими когнитивными нарушениями], 18 пациентов с серьезными проблемами памяти […] и 31 здоровый человек из контрольной группы".

С интервалом в 2 года участникам были выполнены функциональные сеансы МРТ в состоянии покоя.

Ученые исследовали глобальную активность мозга и поток спинномозговой жидкости в дополнение к поведенческим данным. Они сравнили свои оценки с маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера, включая кровоток в спинномозговой жидкости, уровни Aβ и поведение.

Участники с более высоким риском болезни Альцгеймера и те, у кого уже развилось это заболевание, продемонстрировали более слабую связь между активностью мозга и оттоком спинномозговой жидкости.

Эта дефектная связь также коррелировала с более высокими уровнями Aβ и поведенческими моделями, связанными с болезнью Альцгеймера, через 2 года.

Доктор Лю сказал: "Исследование определило связь между глобальной активностью мозга в состоянии покоя и потоком спинномозговой жидкости с патологией болезни Альцгеймера. Это открытие подчеркивает потенциальную роль низкочастотной (менее 0,1 герц) нейронной и физиологической динамики состояния покоя в нейродегенеративных заболеваниях, предположительно из-за их зависящего от сна управления потоком для вымывания мозговых токсинов ".

Связь была заметно слабее у женщин и участников старшего возраста, которые имеют более высокий риск развития болезни Альцгеймера.