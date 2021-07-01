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Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы

1 июля 2021, 01:45
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Огурцы есть на каждом столе практически круглый год. Но этот вкусный и полезный овощ никак нельзя кушать вместе с еще одним популярным продуктом.

огурцы
Огурцы очень полезны для здоровья / Фото pixabay

Огурцы завоевали любовь всех хозяек своим освежающим вкусом и низкой калорийностью. Этот овощ благотворно влияет на организм, способствует снижению веса, помогает выводить токсины и обладает еще рядом полезных свойств. Но все это сходит на нет, если неправильно сочетать огурцы с другими продуктами.

В чем польза огурцов

Клетчатка, содержащаяся в огурцах, улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта, помогает выводить токсины, а также нормализует работу кишечника, способствует профилактике запоров и снижению веса, пишет китайский портал Sohu.

Кремний делает волосы более гладкими, а ногти — прочными и блестящими. Сера ускоряет рост волос.

Пищевые волокна, калий и магний, содержащиеся в данном овоще, регулируют кровяное давление и предупреждают развитие гипертонии.

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Витамин В1 благотворно влияет на работу головного мозга и нервной системы, что дает успокаивающий эффект и помогает в лечении бессонницы.

Огурцы являются отличным способом очищения организма. Они способствуют снижению веса, нейтрализации токсинов и профилактике задержки мочи.

Огурцы богаты различными витаминами и питательными веществами, которые полезны для кожи и помогают замедлить процессы ее старения.

Огурцы содержат витамин С, который обеспечивает отбеливающий эффект. Если вы хотите осветлить пигментные пятна на лице — делайте огуречные маски и ешьте огурцы по вечерам.

С чем нельзя сочетать огурцы

Огурцы ни в коем случае нельзя есть вместе с арахисом. Совместное употребление данных продуктов вызовет диарею, дискомфорт в животе и другие негативные реакции желудочно-кишечного тракта. Поэтому рекомендуется сделать перерыв в течение часа между употреблением данных продуктов.

В свою очередь, арахис тоже обладает массой полезных свойств. Он содержит ненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, в нем отсутствует холестерин. Кроме того, он оказывает сильный омолаживающий и энергетический эффекты.

Ранее Главред писал, что лечит огурец и чем он опасен, в чем польза огурцов для мужчин и женщин, а еще почему полезно есть перезревшие огурцы.

здоровье огурцы
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