УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья

13 декабря 2020, 20:39
Прослушать новость
Остановить

Доктор медицинских наук объяснил, как избавиться от похмелья и тошноты в домашних условиях и без лишних трат.

Похмелье - что делать в домашних условиях - самое простое средство
Похмелье - что делать в домашних условиях: самое простое средство / 1zoom.ru

Завтра понедельник – новая рабочая неделя. А впереди еще праздники – от Дня святого Николая до католического Рождества и празднования Нового года 2021. И кому-то наверняка пригодится это простое, дешевое, но надежное средство от похмелья в домашних условиях.

Что это качественный эликсир от похмелья, поручился доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап. В беседе с радиостанцией Говорит Москва врач рассказал, как снять похмелье в домашних условиях.

Лучшее средство от похмелья в домашних условиях, по его словам, это простая вода. При этом пить надо много, а для усиления эффекта лучше воду подкислить – лимоном, клюквой или брусникой (плюс это дополнительный источник витаминов).

Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днямиСиволап подчеркнул, что не существует специальных лекарственных средств от похмелья: то есть тот же аспирин при похмелье маскирует симптомы – но не проводит детоксикацию организма.

При этом он уточнил, как снять похмелье после запоя, например. По его словам, такое жуткое похмелье уже лечат стационарно. Но так лечат случаи, которые уже близки к состоянию комы алкогольного отравления.

А вот если человек немного перепил, то какие-то специальные процедуры не нужны – достаточно отдохнуть и просто дождаться протрезвления.

Напомним, сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания. Есть долгосрочные необратимые последствия длительного воздействия алкоголя.

Как вылечить похмелье

похмелье
Сейчас вы просматриваете новость «Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организмеЭксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Мед и корица: мощное лекарство или большой мифМед и корица: мощное лекарство или большой миф Еда против запора: названы лучшие продуктыЕда против запора: названы лучшие продукты Какую колбасу нельзя покупать - советы экспертаКакую колбасу нельзя покупать - советы эксперта Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого снаУченые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна
Следующий материал

Последние новости

21:22
Пробиотик или пребиотик: в чем разница и польза для здоровья
20:57
Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение Видео
20:56
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
20:51
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
20:39
Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья Видео
Реклама
20:28
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина Видео
20:27
Врачи обнаружили новое опасное осложнение коронавируса Видео
20:21
Молчанова за 7 лет украла с рынка "Столичный" $75 миллионов - результаты аудита
20:01
Вирусолог пояснил, почему России рано хвастаться своей вакциной Видео
19:48
Войска РФ взяли под контроль новые зоны в Карабахе: опубликована карта Видео
19:36
Жесткий карантин в Украине: ​Минздрав предположил новую дату локдауна Видео
19:25
Источник утверждает, что ситуация в мире не повлияет на выход iPhone 13
18:57
Новый трюк Путина: эксперт назвал главную цель Кремля по Донбассу Видео
18:47
"Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине Видео
18:29
Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна Видео
18:20
Назван самый ожидаемый проект в Steam после выхода Cyberpunk 2077
18:20
Будет очень холодно: синоптик назвал самый страшный зимний день в 2021​ году Видео
18:17
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
17:59
Рецепт чили кон карне от актера Improv Life Show
17:49
"Будет катастрофа": Степанов назвал серьезную проблему в системе здравоохранении Видео
Реклама
17:49
Возобновление боев за Карабах: Пашинян признал потерю новых территорий Видео
17:21
"Мне хочется плакать": Даша Майстренко призналась о поступке ее отца
16:58
Бункер Путина: Песков ответил на вопрос о секретной резиденции Видео
16:41
Как лечить коронавирус в домашних условиях: Комаровский дал совет Видео
16:39
Популярная социальная сеть Twitter создает конкурента Discord и TeamViewer
16:19
Провал Путина на Кавказе: эксперт объяснил, как РФ проиграла Турции Карабах Видео
16:00
Как получить бесконечное количество денег и опыта в Cyberpunk 2077: простой лайфхак Видео
15:47
Минздрав порадовал позитивными новостями про коронавирус в Украине Видео
15:37
Убить коронавирус за две минуты: вирусолог оценил новое открытие американских ученых Видео
15:35
Скуют морозы, завалит снегом: синоптик предупредил о затяжной зиме до апреля Видео
15:33
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
15:24
Реабилитация после COVID-19: врач объяснил, что запрещено делать после болезни Видео
15:10
Все против Facebook: американская корпорация может потерять Instagram и WhatsApp
14:58
Под Киевом конфликт в маршрутке из-за маски закончился жестокой дракой Видео
14:55
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
14:43
"Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля Видео
14:32
Новогодние елки с радиацией: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе" Видео
14:28
"Гордый ПК-боярин": звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар показал свои любимые игры на ПК
14:26
Задержания и избиения: в Минске силовики разгоняют новые акции протеста Видео
14:24
Упала шляпа: с главной елки Украины сняли скандальное украшение Видео
Реклама
14:07
Как сделать снимок экрана на IPhone любой модели: простая, но полезная функция
13:55
ЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка Видео
13:26
Токсиколог оценил вероятность повторного отравления Навального в омской больнице Видео
12:56
Минюст США запросил данные о деятельности сына Байдена в Украине Видео
12:23
Ледяной "апокалипсис" в Украине: спасатели дали водителям важные рекомендации Видео
12:22
Армения выдвинула новые требования из-за обострения в Карабахе Видео
12:13
Появились подробности о последних днях жизни Валентина Гафта Видео
12:00
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
11:57
Синоптик сказала, где ледяной дождь завтра устроит новый армагеддон Видео
11:37
Стало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять