Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья

Похмелье - что делать в домашних условиях: самое простое средство / 1zoom.ru

Завтра понедельник – новая рабочая неделя. А впереди еще праздники – от Дня святого Николая до католического Рождества и празднования Нового года 2021. И кому-то наверняка пригодится это простое, дешевое, но надежное средство от похмелья в домашних условиях.

Что это качественный эликсир от похмелья, поручился доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап. В беседе с радиостанцией Говорит Москва врач рассказал, как снять похмелье в домашних условиях.

Лучшее средство от похмелья в домашних условиях, по его словам, это простая вода. При этом пить надо много, а для усиления эффекта лучше воду подкислить – лимоном, клюквой или брусникой (плюс это дополнительный источник витаминов).

Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днямиСиволап подчеркнул, что не существует специальных лекарственных средств от похмелья: то есть тот же аспирин при похмелье маскирует симптомы – но не проводит детоксикацию организма.

При этом он уточнил, как снять похмелье после запоя, например. По его словам, такое жуткое похмелье уже лечат стационарно. Но так лечат случаи, которые уже близки к состоянию комы алкогольного отравления.

А вот если человек немного перепил, то какие-то специальные процедуры не нужны – достаточно отдохнуть и просто дождаться протрезвления.

Напомним, сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания. Есть долгосрочные необратимые последствия длительного воздействия алкоголя.

Как вылечить похмелье