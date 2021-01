Назван смертельно опасный гарнир

Картофель фри увеличивает риск преждевременно умереть / Фото pixabay.com

Американские ученые заявили, что картофель фри несет смертельную опасность для здоровья. К такому выводу они пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие почти 4,5 тыс. человек.

По словам экспертов, если есть картофель фри чаще двух раз в неделю, то риск преждевременной смерти увеличивается вдвое, сообщает Eat This, Not That!.

Если употреблять жареный во фритюре картофель три раза в неделю, риск сердечного приступа увеличивается на 7%.

Почему картофель фри так опасен

Картофель фри готовят в большом количестве масла. Как правило, масло редко меняют, поэтому в нем образуются канцерогены.

Кроме того в масле присутствует огромное количество трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина. Он оседает на стенках сосудов, делает их менее эластичными, а также вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний – например, инсульта и инфаркта.

К слову, высокий уровень трансжиров в организме влияет на развитие деменции, болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с работой мозга.

Ученые также напомнили, что жареный картофель очень долго переваривается, что может спровоцировать вздутие живота, боли и даже судороги вследствие нарушения кишечного микробиома.

