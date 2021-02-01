Назван смертельно опасный гарнир

Популярное и вкусное блюдо оказалось очень вредным для здоровья.
Американские ученые заявили, что картофель фри несет смертельную опасность для здоровья. К такому выводу они пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие почти 4,5 тыс. человек.
По словам экспертов, если есть картофель фри чаще двух раз в неделю, то риск преждевременной смерти увеличивается вдвое, сообщает Eat This, Not That!.
Если употреблять жареный во фритюре картофель три раза в неделю, риск сердечного приступа увеличивается на 7%.
Почему картофель фри так опасен
Картофель фри готовят в большом количестве масла. Как правило, масло редко меняют, поэтому в нем образуются канцерогены.
Кроме того в масле присутствует огромное количество трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина. Он оседает на стенках сосудов, делает их менее эластичными, а также вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний – например, инсульта и инфаркта.
К слову, высокий уровень трансжиров в организме влияет на развитие деменции, болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с работой мозга.
Ученые также напомнили, что жареный картофель очень долго переваривается, что может спровоцировать вздутие живота, боли и даже судороги вследствие нарушения кишечного микробиома.
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Напомним:
- Эксперты назвали топ-10 продуктов, которые старят лицо. К ним относится в том числе и картофель фри.
- Диетолог заявила, что картофель незаслуженно обвиняют в том, что из-за него набирают вес, и зря включили первым в список запрещенных продуктов.
- Ученые "обвинили" картофель в опасном состоянии для здоровья.