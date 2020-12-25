Названо идеальное время для новогоднего застолья

"Праздник живота" лучше устроить днём.
Праздничный стол на Новый год лучше накрыть днём – либо 31 декабря, либо 1 января. А под бой курантов лучше обойтись легкими закусками. Таким образом удастся не набрать лишние килограммы во время праздника.
Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау посоветовала 31 декабря не пропускать основные приемы пищи, передает РИА Новости.
"При обычном режиме питания без пропусков еды уровень голода к вечеру будет не очень высокий, а, следовательно, вероятность переесть снижается", - посоветовала эксперт.
Диетолог напомнила, что ужинать необходимо приблизительно в то же время, что и обычно, и совершенно незачем терпеть голод до ночи. Праздничный ужин может быть в 18-20 часов.
В свою очередь, диетолог Маргарита Королёва считает, что новогоднее застолье можно организовать ещё раньше 31 декабря, когда Новый год 2021 уже придет в некоторые страны мира, например в Австралию, Новую Зеландию, на Дальний Восток, в Японию и обе Кореи.
"Либо (можно устроить, - ред.) обед 1 января, когда праздник наступил. Ведь большое застолье можно сделать с хорошим сытным обедом и с десертами", - добавила эксперт.
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