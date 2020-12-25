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Названо идеальное время для новогоднего застолья

25 декабря 2020, 15:43
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"Праздник живота" лучше устроить днём.

новый год, новогодний стол
Под бой курантов лучше обойтись легкими закусками / Фото pixaby

Праздничный стол на Новый год лучше накрыть днём – либо 31 декабря, либо 1 января. А под бой курантов лучше обойтись легкими закусками. Таким образом удастся не набрать лишние килограммы во время праздника.

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау посоветовала 31 декабря не пропускать основные приемы пищи, передает РИА Новости.

"При обычном режиме питания без пропусков еды уровень голода к вечеру будет не очень высокий, а, следовательно, вероятность переесть снижается", - посоветовала эксперт.

Диетолог напомнила, что ужинать необходимо приблизительно в то же время, что и обычно, и совершенно незачем терпеть голод до ночи. Праздничный ужин может быть в 18-20 часов.

В свою очередь, диетолог Маргарита Королёва считает, что новогоднее застолье можно организовать ещё раньше 31 декабря, когда Новый год 2021 уже придет в некоторые страны мира, например в Австралию, Новую Зеландию, на Дальний Восток, в Японию и обе Кореи.

"Либо (можно устроить, - ред.) обед 1 января, когда праздник наступил. Ведь большое застолье можно сделать с хорошим сытным обедом и с десертами", - добавила эксперт.

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Напомним:

  • Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты с новогоднего стола стоит исключить людям, которые больны коронавирусом.
  • Главред собрал красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021.
  • Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, которые не стоит совмещать с употреблением шампанского, иначе на утро будет болеть голова.
  • Врач рассказала, какая доза шампанского безопасна для организма.

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