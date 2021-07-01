Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас

Какие привычки вредят счастью / pixabay

Счастье - это не что-то несбыточное и нереальное, это каждодневные мысли и привычки, которые наполняют нашу жизнь правильной энергией.

Эксперты рассказали, какие привычки делают нас несчастливыми. Они отмечают, что страхи, негативные мысли и переживания делают жизнь человека несчастливой, наполняя ее лишними проблемами.

Постоянные жалобы. Счастливые люди не жалуются. Постоянное нытье еще больше засасывает в пучину проблем и неудач, так как человек своим поведением сам провоцирует их появление.

Критичное отношение к себе. Отношение к самому себе формирует и отношение к нам окружающих. Не стоит зацикливаться на ошибках, важно научиться делать выводы из полученного опыта, каким бы он ни был, и двигаться дальше.

Привязанность к материальному. Вместо того, чтобы вкладывать деньги, например, в новые гаджеты, потратьте их на свои эмоции, физическое или интеллектуальное развитие: путешествия, абонемент в спортклуб, новые книги, говорят специалисты.

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Вредные привычки. Часто люди заполучают какую-то вредную привычку, пытаясь найти в ней отдушину, которая сделает их счастливыми, хоть на время. В жизни счастливого человека все в меру. Но важно найти то, что будет давать вам жизненные силы и страсть: это может быть хобби, которое будет наполнять вас, а не опустошать, давая лишь кратковременный эффект.

Копание в прошлом. Психологи выделяют 4 способа, которые помогут справиться с этой привычкой:

учиться на ошибках;

отпустить ситуацию, которую нельзя изменить;

не винить во всем себя;

оценивать произошедшее позитивно, как важный опыт.

Переживания о будущем. Когда человек слишком сильно переживает о будущем, он теряет себя настоящего, не живя, а существуя, находясь в постоянном стрессе и беспокойстве. Такие переживания напрасны, лучше использовать это время для сегодняшней счастливой жизни и в полной мере ею наслаждаться.

Постоянные страхи. Страх ухудшает самочувствие и снижает качество жизни, настраивает человека на негатив. Наполняйте свою жизнь новые эмоции и впечатления.

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Распространение сплетен. Самодостаточный, уважающий себя человек никогда не будет сплетничать. Для счастливого человека это не только бесполезное занятие, но еще и бессмысленное, говорят специалисты.

Затаенные обиды. Злопамятные люди не могут быть счастливыми, потому что постоянными негативными воспоминаниями они отравляют свое существование.

Преувеличение проблем. Слишком эмоциональные люди, которые изначально видят все в черном свете, преувеличивая проблему. Научитесь держать себя в руках и контролировать свои эмоции.

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