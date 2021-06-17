Названы привычки, которые могут лишить вас зрения

Как можно испортить зрение / pixabay

Повседневные привычки имеют сильное влияние на весь организм человека. Но важнее всего является то, чем мы ежедневно убиваем свое зрение.

Некоторые привычки могут не просто его снизить, а даже привести к слепоте, рассказали медики, пишет EatThis.

Слишком много солнца. Мы знаем о важности солнцезащитного крема, но забываем о вредном воздействии ультрафиолетовых лучей на глаза. Нужно носить шляпы с широкими полями, контактные линзы с защитой от ультрафиолета и плотно прилегающие солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета.

Неправильная диета. Рафинированные и обработанные пищевые продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме, и это сказывается также на состоянии зрения и глаз. Хронические воспалительные процессы могут повредить глаза и понизить зрение. Нужно употреблять нежирные белки, полезные жиры и насытить свой рацион фруктами и овощами по максимуму.

Нарушение правила 20-20-20. При постоянной работе за компьютером или частым использованием экранов планшетов или смартфонов, нужно использовать правило "20-20-20". Каждые 20 минут нужно отводить глаза от экрана, направлять взгляд на 20 метров вперед и держать фокус 20 секунд. И не забывать моргать. Это важно для состояния глаз. Как утверждают медики, частое моргание и перенос фокусировки при использовании экранов помогает очистить глаза и смазать их поверхность.

Использование косметики. Постоянное использование косметики, особенно той, у которой закончился срок годности – очень вредно для глаз. Это может провоцировать рост бактерий и инфекций. Возьмите в привычку менять средства для макияжа каждые три месяца, на ночь снимать косметику – всегда, и никогда не делиться своей косметикой с другими.

Напряжение и стрессы. Постоянное напряжение и хронические стрессы наносят ущерб всему организму, а для глаз это может обернуться катастрофой. При стрессе происходит выброс гормона кортизола, который негативно влияет на работу нервной системы. А она, в свою очередь, бьет по многим важным органам. Кортизол может вырабатываться даже после того, как стресс прошел, и этот процесс истощает в организме запас питательных средств. Добавьте в рацион витамины, которые действую на нервную систему – С, Е, В, цинк, омега-3. Постарайтесь справиться со стрессом.

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Постоянный недосып. Хронический недосып приводит не только к старению организма и кожи, но и ухудшает зрение. Нехватка сна вызывает темные круги, подергивание глаз, нарушение четкости зрения, кровяным пятнышкам на глазах, сухости, зуду и чувствительности к свету. Взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. Это не только поможет сохранить зрение, но и снизит риск других серьезных заболеваний.

Вы не лечите близорукость. Считается, что близорукость – это безобидное возрастное последствие. Однако, если ее не лечить, то она может вызвать необратимое ухудшение зрения и даже слепоту. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, посещать специалиста и следить за состоянием своих глаз.

Чрезмерное использование экранов. Днем вы работаете за компьютером, вечером читаете новости в смартфоне, утром просматриваете что-то на планшете. Таким образом ваши глаза находятся постоянно в напряжении. Фокусировка на экране приводит к близорукости, и со временем вы хуже начнете видеть дальние предметы.

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