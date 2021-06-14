Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет

От каких привычек нужно избавиться / goodfon.ru

Ученые выяснили, какие повседневные привычки способны сократить жизнь человека в среднем от 6 до 18 лет.

Как свидетельствуют результаты исследований канадских, британских, японских и немецких ученых, которые проводили среди добровольцев в течение 10 лет.

Так, курильщики рискуют сократить продолжительность жизни на 32-39%.

Переедание, ожирение и лишний вес "забирают" у человека 14 лет жизни.

Сидячий и малоподвижный образ жизни сокращает жизнь мужчин на 7 лет, а женщин – на 16 лет, пишет kolobok.ua.

Злоупотребление алкоголем способно сокращать жизнь на 10 лет – и это минимум.

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Слишком частое употребление красного мяса, особенно после 40 лет способно сокращать жизнь женщинам на 14, а мужчинам – на 18 лет.

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