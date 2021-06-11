Врач рассказала, какую черешню опасно покупать

Какую черешню нельзя покупать / pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, на что нужно обращать внимание при покупке черешни. Также она рассказала о последствиях употребления испортившихся ягод.

"В отличие от многих других фруктов и ягод, черешню собирают только когда она поспевает полностью. После того, как ее срывают с дерева, процесс созревания прекращается. Затем черешня может только портиться", — говорит специалист.

По ее словам, если плодоножка темного цвета — продукт не слишком свежий. Ягода должна быть упругой, без трещин и, тем более, следов механических повреждений: мягкая и влажная черешня быстро портится.

"В коробке, из которой вы набираете черешню, не должно быть подгнивших ягод. Черешня с признаками брожения, частично испортившаяся, способна вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта", — предупреждает диетолог.

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Также Ольга Кораблева утверждает, что плотные ягоды, без остатков влаги и с сохранившейся плодоножкой, будут храниться при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до пяти дней.

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