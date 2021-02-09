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Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D

9 февраля 2021, 16:24

Некоторым людям сложнее усваивать витамин D, чем другим.

витамин D
Некоторым людям сложнее усваивать витамин D, чем другим. / Фото pixabay

Правильное усвоение витамина D позволяет вашему организму, в свою очередь, поглощать кальций, бороться с инфекциями и поддерживать работу нервной системы и мышц в должном режиме.

Самый естественный и прямой способ получить витамин D естественным путем - это пребывание на солнце, но люди, как правило, не получают достаточного количества солнца для его производства. Большинство врачей рекомендуют дополнять его пищей, сообщает Insider.

Однако некоторым людям сложнее усваивать витамин D, чем другим, а некоторые заболевания могут затруднить усвоение витамина D из пищи.

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Это проблема, поскольку "недостаток витамина D подвергает вас риску переломов костей, остеопороза и мышечной слабости", - говорит Мелисса Перст, диетолог из Чикаго и представитель Академии питания и диетологии.

Как ваше тело усваивает витамин D?

То, как вы усваиваете витамин D, зависит от того, получаете ли вы его с пищей или солнечным светом:

Пища / добавки: после того, как вы съели пищу или приняли добавки с витамином D, ваше тело откладывает его в жировых клетках до тех пор, пока он не понадобится. В этот момент печень и почки превращают накопленный витамин D в активную форму, в которой нуждается организм, известную как кальцитриол, посредством процесса, называемого гидроксилированием.

Солнечный свет: процесс выработки витамина D в организме работает аналогично после пребывания на солнце. Основное отличие состоит в том, что солнце сначала вызывает выработку определенного в организме типа холестерина, который называется 7-дегидрохолестерин. Это запускает процесс производства и транспортировки витамина D, где он перемещается в печень и почки, как после того, как вы съели продукты с витамином D.

Однако не все могут легко получить или усвоить витамин D.

Почему я недостаточно усваиваю витамин D?

Есть несколько причин, по которым у людей могут быть проблемы с усвоением витамина D. Некоторые факторы, которые могут снизить или заблокировать его всасывание, включают:

Такие состояния, как целиакия, хронический панкреатит, болезнь Крона и кистозный фиброз. Все они могут влиять на кишечник, не позволяя им усваивать витамин D, содержащийся в пище.

ИМТ (индекс массы тела) выше 30. Подкожный жир может улавливать или задерживать витамин D, поэтому его дефицит вызывает большую озабоченность у тех, кто страдает ожирением.

Заболевание печени или почек. Оба заболевания могут негативно повлиять на то, как ваш организм перерабатывает витамин D. Заболевание почек может вызвать у человека проблемы с переработкой витамина D в его активную форму, кальцитриол, который используется во всем организме. Некоторые формы заболеваний печени вызывают проблемы с усвоением жиров, что также затрудняет усвоение витамина D.

Лучевая терапия. Этот тип лечения рака может затруднить всасывание витамина D в кишечнике.

Операция по снижению веса. Эти процедуры уменьшают размер желудка или обходят часть тонкой кишки, тем самым затрудняя организму потребление достаточного количества многих витаминов и минералов, включая витамин D.

Антонетт Харди, зарегистрированный диетолог в Центре комплексной трансплантации Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, говорит, что некоторые лекарства также могут влиять или ингибировать всасывание витамина D.

Симптомы нарушения всасывания витамина D Некоторые симптомы низкого уровня витамина D включают:

  • Общая усталость
  • Боль в мышцах
  • Изменения настроения
  • Боль в костях

При использовании анализа крови для измерения витамина D нормальный уровень составляет от 12 нг / мл до 20 нг / мл для здоровых взрослых. По данным Национального института здоровья, уровень менее 12 нг / мл указывает на дефицит витамина D и может быть признаком проблем с абсорбцией.

Если вас беспокоит уровень витамина D, запросите анализ крови у врача.

Как улучшить усвоение витамина D

Если у вас есть проблемы с усвоением витамина D, Престс советует употреблять его вместе с жирной и / или богатой магнием пищей. Поскольку витамин D является жирорастворимым, употребление его с жирной пищей может помочь организму усвоить и сохранить его для использования в будущем.

По ее словам, идеальным вариантом является жирная пища, которая также содержит высокий уровень витамина D. Они включают:

  • Холодноводная рыба, например, лосось.
  • Яичные желтки
  • Молоко, обогащенное витамином D и молочными продуктами с высоким содержанием жира
  • Орехи

Сочетание витамина D с магнием также может помочь увеличить абсорбцию. Продукты с высоким содержанием магния включают:

  • Семена тыквы
  • Миндаль
  • Авокадо

Несмотря на то, что лучше всего получать витамин D из цельных продуктов, иногда рекомендуется принимать рецептурные добавки.

Медицинские работники обычно назначают высокие дозы витамина D только на короткое время, чтобы избежать риска отравления витамином D. Возможно получение слишком большого количества витамина D, поэтому проконсультируйтесь с врачом о правильной индивидуальной дозировке добавок.

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