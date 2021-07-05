Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старее

Как сделать сон здоровее / pixabay

Становясь старше, люди начинают задумываться над тем, как сохранить молодость и всегда выглядеть великолепно. Многие считают, что в этом могут помочь косметические средства или даже пластические операции.

Эксперты назвали вредные привычки, которые делают нас старше.

Питание. Полуфабрикаты, фастфуд, мало жидкости и, вообще, безобразное питание не может помочь нам оставаться молодыми. Неправильное питание отражается на нашем внешнем виде, делая кожу вялой и тусклой. Если проявляются изменение во внешности, то следует пересмотреть свой рацион питания.

Алкоголь. Частое употребление спиртных напитков забирает нашу молодость. Из организма вымываются все полезные вещества, страдает печень и тело сильно обезвоживается. Лучше минимизировать употребление спиртного, говорят эксперты.

Солнце. Это витамин D, но в умеренных количествах. Много солнечного света сушит кожу, что, в свою очередь, приводит к морщинам и коричневым пятнам. Поэтому стоит в любой сезон пользоваться кремами с SPF защитой не меньше 20.

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Сон. Здоровый сон - залог молодости, здоровья и красоты. Во время постоянного недосыпа, вырабатывается гормон стресса кортизол, который разрушает белок в нашем теле, что приводит к ухудшению эластичности кожи и вообще здоровья. Нужно стараться урегулировать режим сна, и ложиться спать вовремя.

Стресс. Как говорилось выше, во время постоянного эмоционального напряжения вырабатывается кортизол, который вредит организму. Если ощущается напряженность, и внешний вид этому подтверждение, то стоит задуматься про отдых.

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