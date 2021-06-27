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Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение

27 июня 2021, 21:26

Самые эффективные способы замедлить старение это вести здоровый образ жизни.

Плохие привычки для нашего здоровья / pixabay

Самый большой страх каждого человека - это старость, поэтому люди всячески стараются оттянуть этот процесс.

На самом деле, все очень просто привычки, зависимости, образ жизни формируют здоровье человека и влияют на качество жизни.

Самые эффективные способы замедлить старение это вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и быть оптимистом.

Не практикуете медитацию. Современный человек постоянно находится в условиях стресса, а справиться с ним помогут йога и медитация. Эти духовные практики снижают гормон стресса в организме, восстанавливают силы, повышают настроение и улучшают качество жизни, отмечают специалисты. Это то, что не отнимет у вас много времени, но принесет массу пользы для вашего здоровья.

Вы не развиваетесь. Человек живет и дольше остается молодым, пока он развивается, стремится к новым знаниям и умениям. Человек, который ежедневно учится чему-то новому лучше думает и анализирует информацию и все, что происходит вокруг. Как только вы перестаете открывать для себя что-то новое и стремиться к познанию, вы начинаете посредственную жизнь, которая неизбежно ведет к старению.

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Неправильно питаетесь. Правильное и здоровое питание тоже может быть вкусным, это всего лишь дело привычки. Но такая привычка избавит вас от массы проблем со здоровьем и позволит дольше оставаться молодым и бодрым. Чрезмерное потребление жирной и сладкой пищи приводит к проблемам с весом, заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Кроме того, еда должна приносить удовольствие, на бегу есть просто недопустимо, так как плохо пережеванная пища создает колоссальную нагрузку на ЖКТ.

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Вы курите. Одной из самых распространенных причин рака легких является курение. Это привычка, к которой легко пристраститься и так же сложно расстаться, но она наносит непоправимый ущерб вашему организму и на порядок уменьшает количество вашей жизни. Никотин абсолютно никак не помогает вам в жизни, но заметно сказывается на здоровье и это не только риск заболеть раком легких, курение чревато и другими опасными заболеваниями, от гипертонии до сахарного диабета. Избавьтесь от этой привычки и вы проживете долгую и здоровую жизнь.

Не занимаетесь спортом. Сидячий образ жизни вовсе не безобиден, как кажется на первый взгляд. Отсутствие физических упражнений и активности способствует скоплению в организме жиров и сахаров, это замедляет метаболизм, вследствие чего вы набираете вес, повышается давление и возникает масса других проблем со здоровьем.

Повышенное давление - симптом, который нельзя игнорировать, чаще всего это признак стресса, а стресс возникает на фоне высокого давления, получается замкнутый круг. Проблемы с давлением нарушают кровоток, это значит, что в организм не поступает достаточное количество кислорода и питательных веществ, в первую очередь, страдает головной мозг и сердце.

У вас проблемы с метаболизмом. С возрастом метаболизм замедляется и контролировать вес становиться сложнее, а это значит, что чем старше вы становитесь, тем тщательнее должны следить за питанием. Главный признак замедленного метаболизма - резкий набор веса, так организм реагирует на стресс и накапливает жиры. Правильное питание и тренировки не только помогут вам сохранить молодость и здоровье, но и отлично выглядеть.

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здоровье
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