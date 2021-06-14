Названы две "садовые" тренировки, которые понижают давление

Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды / УНИАН

Высокое кровяное давление - очень распространенное заболевание, и многие люди могут иметь его, даже не подозревая об этом. Если у вас гипертония, особенно важно регулярно заниматься спортом, чтобы контролировать артериальное давление. Простое занятие садоводством может помочь защититься от осложнений, связанных с высоким кровяным давлением.

Как сообщает Express.co.uk, очень важно, чтобы ваша гипертония была диагностирована на ранней стадии, потому что это состояние повышает риск сердечных приступов или инсультов.

Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и, следовательно, на ваши жизненно важные органы.

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Но один из самых простых способов контролировать артериальное давление - это регулярно заниматься спортом. Естественная физическая активность помогает регулировать кровяное давление и избегать гипертонии.

Но это не обязательно должны быть только бег трусцой и плавание, и вы можете даже обнаружить, что делаете здоровые упражнения, даже не подозревая об этом.

Утверждается, что простого выполнения нескольких работ по саду должно хватить для достижения вашей еженедельной цели физических упражнений.

По словам старшего физиолога AXA Health Дэниела Крейга, стрижка травы и копание почвы лопатой особенно полезны для повышения артериального давления.

"Если вам только что поставили диагноз "высокое кровяное давление", вы можете беспокоиться о физических упражнениях, но в большинстве случаев это совершенно безопасно и действительно может помочь снизить кровяное давление", - сказал он.

"Аэробные упражнения, которые включают в себя большинство видов деятельности, вызывающих умеренную одышку, могут помочь снизить кровяное давление до 10 процентов. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание, но даже стрижка газона, копка клумбы и танцы считаются. Если у вас есть какие-либо сомнения, всегда уточняйте у врача, безопасно ли вам заниматься спортом, особенно если у вас есть другие заболевания".

Он добавил, что для достижения идеальных результатов старайтесь, чтобы частота пульса работала примерно на 60% от максимальной.

Однако позвольте своему телу медленно разогреться, когда вы начинаете упражнение.

Каждый должен стремиться заниматься не менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю.

Это можно делать в течение недели, или, если хотите, вы можете выполнить полную тренировку продолжительностью два с половиной часа за один раз.

Если вам кажется, что у вас высокое кровяное давление, очень важно немедленно обратиться к врачу.

Состояние повышает риск некоторых смертельных осложнений, включая сердечные приступы и инсульты.

Гипертония редко имеет какие-либо заметные симптомы, поэтому ее часто называют "тихим убийцей".

Каждый старше 40 лет должен проверять свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.