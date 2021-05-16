Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съесть

Консервированные продукты, прошедшие термообработку, могут навредить человеку / УНИАН

Консервы, которые прошли термическую обработку, – рыба, мясо, овощи, крупы, не стоит есть сразу после того, как они были открыты.

После термической обработки выделяется вещество фуран, которое вредит организму человека, сообщает vazhnoznat.com со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов, такие консервы можно есть через 15-20 минут после того, как их открыли. За такой промежуток времени пары фурана выветриваются.

Уже открытые консервированные продукты не стоит хранить в той же емкости, в которой они находились. Если хотите, чтобы продукты хранились дольше, переложите их в стеклянные банки или в фарфоровые емкости.

Сразу после открытия банки можно есть консервы, которые не проходили термическую обработку, в частности, кукурузу, горошек и засоленную икру.

Читайте такжеМясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привестиРанее сообщалось, что консервированная рыба является полезным продуктом. Самую большую пользу можно получить, если есть консервированную рыбу жирных сортов, поскольку в ней есть много кальция, фосфора, магния и калия. Полезную консервированную рыбу стоит есть вместе с костями.

Справка. Фураном называют органическое вещество, которое представляет собой бесцветную жидкость, имеющею характерный запах, пишет Википедия. По сведениям энциклопедии, запах фурана напоминает хлороформ.