Названы привычки от которых нужно отказаться, чтобы прожить дольше

Вредные привычки / pixabay

Наше здоровье и забота о нем должно быть приоритетом каждого человека. За долгое время эксперты смогли сформировать основную тенденцию здорового образа жизни и назвать ключевые вредные привычки, которые мешают вам быть здоровее и счастливее.

Как говорят эксперты, отказ от вредных привычек, физическая активность и рациональное питание – вот универсальные рецепты для долгой и здоровой жизни.

Питание. Это основная привычка, которая усугубляет ваше здоровье. Как говорят медики, стоит включить в рацион продукты богатые клетчаткой, они продлевают жизнь.

Курение. После отказа от курения артериальное давление быстро нормализуется, а риск заболеть раком снижается с каждым годом. Кроме того, вы сразу заметно помолодеете. Более того, бросая курить, вы помогаете не только себе, но и своим близким.

Эмоциональное раздражение. Гнев и злость каждый день может служить эмоциональной разрядкой. По словам экспертов, негативные эмоции приводят к повышению уровня кортизола – гормона стресса. А он негативно воздействует на сердце, обмен веществ, иммунитет. К тому же, многие исследования поддтверждают, что кортизол напрямую связан с преждевременной смертью.

Реклама

Плохой сон. Чтобы засыпать быстро и не просыпаться по ночам, можно принять простые меры – отсутствие света и иных раздражителей в спальне, комфортная температура воздуха.

Какие привычки помогут стать здоровее:

Физическая активность

Здоровое и сбалансированное питание

Крепкий сон

Регулярное обследование организма

Хорошие эмоции и отдых

Читайте такжеНазваны 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху