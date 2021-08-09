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Названы привычки от которых нужно отказаться, чтобы прожить дольше

9 августа 2021, 23:52
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Эксперты назвали универсальные рецепты для долгой и здоровой жизни.

Вредные привычки / pixabay

Наше здоровье и забота о нем должно быть приоритетом каждого человека. За долгое время эксперты смогли сформировать основную тенденцию здорового образа жизни и назвать ключевые вредные привычки, которые мешают вам быть здоровее и счастливее.

Как говорят эксперты, отказ от вредных привычек, физическая активность и рациональное питание – вот универсальные рецепты для долгой и здоровой жизни.

Питание. Это основная привычка, которая усугубляет ваше здоровье. Как говорят медики, стоит включить в рацион продукты богатые клетчаткой, они продлевают жизнь.

Курение. После отказа от курения артериальное давление быстро нормализуется, а риск заболеть раком снижается с каждым годом. Кроме того, вы сразу заметно помолодеете. Более того, бросая курить, вы помогаете не только себе, но и своим близким.

Эмоциональное раздражение. Гнев и злость каждый день может служить эмоциональной разрядкой. По словам экспертов, негативные эмоции приводят к повышению уровня кортизола – гормона стресса. А он негативно воздействует на сердце, обмен веществ, иммунитет. К тому же, многие исследования поддтверждают, что кортизол напрямую связан с преждевременной смертью.

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Плохой сон. Чтобы засыпать быстро и не просыпаться по ночам, можно принять простые меры – отсутствие света и иных раздражителей в спальне, комфортная температура воздуха.

Какие привычки помогут стать здоровее:

  • Физическая активность
  • Здоровое и сбалансированное питание
  • Крепкий сон
  • Регулярное обследование организма
  • Хорошие эмоции и отдых

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здоровье привычки вредные привычки
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