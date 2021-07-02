Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

От головной боли можно избавиться при помощи продуктов / Фото pixaby

Головная боль возникает в самый неудобный момент и причиняет дискомфорт, но не всегда ее можно устранить при помощи таблеток. Ученые провели исследование и определили 12 продуктов, которые могут предотвратить возникновение головной боли.

Лидерами по борьбе с головной болью являются капуста и шпинат, так как содержат большое количество фолиевой кислоты и магния. Шоколад и бананы также богаты магнием, поэтому эти продукты также помогут облегчить состояние, передает портал Delish.

Для борьбы с головной болью также необходимы и продукты с полиненасыщенными Омега-3 жирными кислотами. В этом случае лучше всего подойдет лосось. Хорошей альтернативой будет и авокадо.

Еще одним полезным продуктом эксперты называют грибы — источник рибофлавина, необходимого при частых мигренях.

Сладкий картофель содержит бета-каротин, витамины В2, В6 и группы С, марганец, калий и ниацин. Все они способствуют снижению воспалительного процесса. Схожим эффектом обладает и свекла. Также из овощей специалисты рекомендуют обратить внимание на брокколи.

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Что касается кофе, то он тоже помогает при мигренях. Однако, этим напитком не стоит злоупотреблять - дневная норма кофеина не должна превышать 100 миллиграммов.

Как сообщал Главред, эксперты назвали четыре погодных условия, вызывающие боль.

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