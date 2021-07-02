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Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

2 июля 2021, 04:49
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Эксперты определили 12 популярных продуктов, которые помогут избавиться от мигрени.

головная боль
От головной боли можно избавиться при помощи продуктов / Фото pixaby

Головная боль возникает в самый неудобный момент и причиняет дискомфорт, но не всегда ее можно устранить при помощи таблеток. Ученые провели исследование и определили 12 продуктов, которые могут предотвратить возникновение головной боли.

Лидерами по борьбе с головной болью являются капуста и шпинат, так как содержат большое количество фолиевой кислоты и магния. Шоколад и бананы также богаты магнием, поэтому эти продукты также помогут облегчить состояние, передает портал Delish.

Для борьбы с головной болью также необходимы и продукты с полиненасыщенными Омега-3 жирными кислотами. В этом случае лучше всего подойдет лосось. Хорошей альтернативой будет и авокадо.

Еще одним полезным продуктом эксперты называют грибы — источник рибофлавина, необходимого при частых мигренях.

Сладкий картофель содержит бета-каротин, витамины В2, В6 и группы С, марганец, калий и ниацин. Все они способствуют снижению воспалительного процесса. Схожим эффектом обладает и свекла. Также из овощей специалисты рекомендуют обратить внимание на брокколи.

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Что касается кофе, то он тоже помогает при мигренях. Однако, этим напитком не стоит злоупотреблять - дневная норма кофеина не должна превышать 100 миллиграммов.

Как сообщал Главред, эксперты назвали четыре погодных условия, вызывающие боль.

Ученые определили, что существует восемь разных типов мигрени, каждый из которых может вызывать разные симптомы.

здоровье головная боль
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