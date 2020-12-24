Названы продукты, которые вызывают бессонницу

Качество сна зависит от того, что человек ест / 24tv.ua

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, употребление которых ухудшает качество сна и приводит к бессоннице.

Провоцирующие бессонницу продукты Малышева озвучила в эфире программы "Жить здорово!", выпуск опубликован на YouTube.

Какие продукты вызывают бессонницу

алкоголь;

кофе;

жирная и острая пища.

В частности, алкоголь уменьшает продолжительность фазы быстрого сна, делает сон прерывистым и неполноценным.

Кофе нарушает сон по двум причинам. Во-первых, этот напиток является слабым психостимулятором. Во-вторых, это сильный мочегонный препарат.

Острая и жирная пища вызывает дискомфорт, изжогу и неприятные ощущения, а также приводит к состоянию, при котором сложно уснуть.

"Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — посоветовала Малышева.

Она также озвучила список продуктов для здорового сна. В частности перед сном можно есть кефир, красную фасоль, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.

Читайте такжеЧто съесть перед сном, чтобы спать: названы лучшие продукты

Напомним: