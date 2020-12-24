Названы продукты, которые вызывают бессонницу

Врач посоветовала навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном.
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, употребление которых ухудшает качество сна и приводит к бессоннице.
Провоцирующие бессонницу продукты Малышева озвучила в эфире программы "Жить здорово!", выпуск опубликован на YouTube.
Какие продукты вызывают бессонницу
- алкоголь;
- кофе;
- жирная и острая пища.
В частности, алкоголь уменьшает продолжительность фазы быстрого сна, делает сон прерывистым и неполноценным.
Кофе нарушает сон по двум причинам. Во-первых, этот напиток является слабым психостимулятором. Во-вторых, это сильный мочегонный препарат.
Острая и жирная пища вызывает дискомфорт, изжогу и неприятные ощущения, а также приводит к состоянию, при котором сложно уснуть.
"Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — посоветовала Малышева.
Она также озвучила список продуктов для здорового сна. В частности перед сном можно есть кефир, красную фасоль, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.
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