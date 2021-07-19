Названы пять продуктов для укрепления иммунитета

Как укрепить иммунитет / pixabay

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о пяти самых полезных для иммунитета продуктах.

Специалист отметил продукты, содержащие витамин С. Они участвуют в выработке интерферона и иммунных клеток.

По словам медика, из числа летних продуктов наилучшим будет черная смородина, поскольку 100 граммов этой ягоды содержат 22 процента витамина от суточной нормы.

Для укрепления иммунитета необходим и витамин А, которым богат базилик. Этот витамин также участвует в процессе создания иммунных клеток.

Мирошников рекомендовал употреблять три-четыре веточки базилика в день. Вместе с ним нутрициолог посоветовал есть листовой салат, содержащий витамин В, который помогает бороться со стрессом.

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Кроме того, врач рассказал о важности укропа. Содержащиеся в нем фитонциды обладают противомикробными свойствами.

Не стоит забывать и о креветках, которые богаты белком, участвующим в создании иммунных тел. Врач предложил варить их с сушенным укропом для усиления полезных свойств.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из Вашингтонского университета закончила проект изучения возможностей избавления от резкого повышения уровня сахара в крови.