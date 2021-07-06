УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет

6 июля 2021, 23:18
Прослушать новость
Остановить

Улучшить состояние почек и снять отеки поможет сок этого растения.

Щавель
Чем полезен щавель / pixabay

Щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится множество витаминов и необходимых организму веществ.

Как говорит диетолог Анна Король, аскорбиновая кислота помогает укрепить иммунитет и снизить уровень "плохого" холестерина в крови.

Всего в 100 граммах щавеля содержится более 50% суточной нормы витамина С. По его количеству щавель в разы превосходит даже лимон и шпинат.

Также в щавель богат бета-каротином - предшественником витамина А, который отвечает за состояние кожи и глаз и обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Кроме того, это растение - в числе лидеров по содержанию витаминов группы B.

Они отвечают в организме за жировой, белковый и углеводный обмены, полезны для улучшения памяти и внимания, для нормальной работы нервной системы, а также для поддержания здоровья слизистых оболочек полости рта и кишечника.

Реклама

"Витамин К и кальций, тоже присутствующие в щавеле, укрепляют стенки сосудов и разжижают кровь. Именно поэтому щавель часто используют при кровоточивости десен. Листья растения употребляют вовнутрь или готовят отвар для полоскания десен", - говорит медик.

Улучшить состояние почек и снять отеки поможет сок этого растения. Щавель будет полезен и людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, поскольку его компоненты улучшают текучесть желчи.

Читайте такжеКакие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов

Самое известное блюдо из этого растения - щавелевый суп. Он может употребляться как в холодном, так и в горячем виде. Обычно такой суп готовится без мяса, но при желании его можно сварить на любом мясном бульоне.

Так, щавелевая кислота может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Полностью исключить из рациона этот продукт придется также при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения.

Читайте такжеЧем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак

Как ранее сообщал Главред:

Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Банки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснетсяБанки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснется В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимостьВ Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяцеГороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце Гороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещаниеГороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещание Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородниковЛунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

Последние новости

23:59

Арахисовое масло: друг или враг при похудении

23:52

Почему ночью нельзя смотреть в окно: приметы, которые несут опасность Видео

23:18

Диетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет Видео

23:09

СНБО ввел санкции против украинцев из списка Минфина США - Данилов

22:46

В Тернополе автомат с игрушками чуть не убил маленькую девочку

Реклама
22:44

Жить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизнь Видео

22:32

"Не заметил, как умерла": в Черкассах сын три недели прожил с трупом матери Видео

22:15

ОБСЕ приняла важную для Украины резолюцию против агрессии режима Путина

22:14

Доктор раскрыла четыре секрета, которые можно применить против болезни Альцгеймера Видео

21:51

Назван возможный глава посольства США в Украине Видео

21:27

В Украине вводят еще один COVID-паспорт: что важно знать Видео

21:26

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

21:26

Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты Видео

21:25

В Киеве из-под стражи сбежал педофил: появились фото злоумышленника

21:24

В Украине внезапно перестали работать сайты госструктур: в чем причина

20:59

Названы ежедневные привычки, которые приводят к смертельному заболеванию Видео

20:50

В России ФСБ повязала эстонского консула: появилась реакция МИД

20:38

Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни Видео

20:30

Инновационные технологии: в Херсоне построили церковь из пенопласта Видео

20:12

Бил утюгом и откусил ухо: под Киевом зверски убили мужчину и выбросили тело Видео

Реклама
19:49

"Не сдержал эмоций": копы 13 часов отговоривали от суицида убийцу из Днепропетровщины Видео

19:40

Из-за адских условий работы в Польше умирают украинцы

19:32

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи Видео

19:16

Проверено в Исландии: короткая рабочая неделя увечалась успехом

19:05

Врач рассказал, почему эффективность вакцины Pfizer снижена Видео

19:04

Катастрофа самолета на Камчатке: появилось первое фото с места трагедии Видео

18:53

Применение кодирования лотов сделает невозможными манипуляции на рынке электроэнергии – эксперт

18:51

"Хотела заполучить биткоины": харьковская блогерша инсценировала собственное похищение

18:20

На очереди - яблоки, потом арбузы: Порошенко привез на передовую черешни

18:18

"Сезонное обострение": эксперт объяснил, с чем связана "блокада" границы Лукашенко

18:12

Солистка Kazka Александра Зарицкая призналась в желании закончить карьеру

18:05

Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание Видео

17:50

"Верещук не самый страшный персонаж": эксперт прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны Видео

17:47

Оля Цибульская высказалась о скандале между Melovin и М1 на Atlas Weekend

17:43

Украину атакует мощный антициклон и резко изменится погода Видео

17:29

Заблокировала движение: в Киеве "героиня парковки" вылезла на капот и не давала проходу эвакуатору

17:23

"У**ок, б**дь": в метро Киева мужчина с криком "какая ж*па" шлепнул девушку по попе и получил отпор Видео

17:17

Жена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

17:17

Целый арсенал тяжелой техники следует из Стамбула на "Большую стройку" Кременчугского моста

17:08

В Украине запретили показывать легендарный сериал "Не родись красивой" Видео

Реклама
16:54

Танцы, крики и алкоголь: в Киеве девочки шумно "отметили" выпускной на кладбище Видео

16:38

Убил потолок: в одесской квартире перекрытие рухнуло прямо на хозяйку

16:20

Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины

16:19

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

16:17

Платить за тепло летом: жители Киева получат новые платежки Видео

15:51

В моду на лето 2021 вошла неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

15:43

Умер знаменитый пес, которого нардеп Брагар предлагал продать из-за маленькой пенсии Видео

15:30

Холостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

15:18

США и боевики "ЛДНР" за столом переговоров: у Лаврова разразились требованием по Донбассу

15:02

Россия напала на Украину из-за действий Германии и Франции - Данилов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять