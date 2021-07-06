Диетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет

Чем полезен щавель / pixabay

Щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится множество витаминов и необходимых организму веществ.

Как говорит диетолог Анна Король, аскорбиновая кислота помогает укрепить иммунитет и снизить уровень "плохого" холестерина в крови.

Всего в 100 граммах щавеля содержится более 50% суточной нормы витамина С. По его количеству щавель в разы превосходит даже лимон и шпинат.

Также в щавель богат бета-каротином - предшественником витамина А, который отвечает за состояние кожи и глаз и обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Кроме того, это растение - в числе лидеров по содержанию витаминов группы B.

Они отвечают в организме за жировой, белковый и углеводный обмены, полезны для улучшения памяти и внимания, для нормальной работы нервной системы, а также для поддержания здоровья слизистых оболочек полости рта и кишечника.

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"Витамин К и кальций, тоже присутствующие в щавеле, укрепляют стенки сосудов и разжижают кровь. Именно поэтому щавель часто используют при кровоточивости десен. Листья растения употребляют вовнутрь или готовят отвар для полоскания десен", - говорит медик.

Улучшить состояние почек и снять отеки поможет сок этого растения. Щавель будет полезен и людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, поскольку его компоненты улучшают текучесть желчи.

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Самое известное блюдо из этого растения - щавелевый суп. Он может употребляться как в холодном, так и в горячем виде. Обычно такой суп готовится без мяса, но при желании его можно сварить на любом мясном бульоне.

Так, щавелевая кислота может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Полностью исключить из рациона этот продукт придется также при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения.

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Как ранее сообщал Главред:

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