Названы пять самых бесполезных диет

Диеты не помогут похудеть и удержать результат / Pixabay

Если хочется похудеть, то нужно полностью перестраивать свой рацион и вводить полезные привычки, а не сидеть на диете. Такое мнение озвучила американский диетолог Лиза Янг изданию She Finds и назвала пять бесполезных диет, которые сейчас очень популярны.

Кето-диета

Это диета просто хит последних нескольких лет среди людей, которые стремятся сбросить лишние килограммы. На такой диете рекомендуются есть пищу с высоким содержанием жиров, при этом необходимо исключить почти все продукты с высоким содержанием углеводов — фрукты, овощи, крупы, мучное, шоколад, алкоголь.

Лиза Янг отметила, что кето-диета действует только тогда, когда вы ее соблюдаете. Но как только возвращаетесь к обычному питанию, то все килограммы возвращаются.

Плюс долгое "сидение" на такой диете приводит к потере мышечной массы, что вызывает стресс у организма. Еще один серьезный минус кето-диеты в том, что из-за нехватки клетчатки и пищевых волокон страдает кишечник.

Интервальное голодание

Принцип интервального голоданий в том, что можно есть, например, с 8 утра до 16 часов, но потом пить только воду. Со временем интервал голодания может увеличиваться, время же может сдвигаться. Такие ограничения очень сложно соблюдать, говорит Янг.

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Плюс организм иногда не понимает, почему его мучают голодом и начинает запасать жиры.

Сирт-фуд диета

Этот тип диеты предусматривает употребление продуктов, которые стимулируют производство сиртуинов - группы белков, которые вырабатываются только самим организмом и участвуют в жизненно важных обменных процессах.

Что можно кушать на сирт-фуд диете: клубнику, петрушку, яблоки, зеленый салат, гречу, куркуму, грецкие орехи, немного рыбы и курицы и даже позволять себе 20 г шоколада в день.

Считается, что такая диета замедляет процессы старения, ускоряет метаболизм. Но диетологи считают, что такое питание — настоящее испытание для организма, так как в некоторые дни нужно ограничить себя до 1000 кКал.

Янг отметила, что сирт-фуд диета запросто может привести к срыву - в этом случае вы наедите после диеты еще и лишние килограммы про запас.

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Это модная диета предусматривает употребление пищи 6 раз в день очень маленькими порциями. Кушать можно нежирный белок и овощи, а также белковые коктейли, супы, батончики.

В этом случае работает такая схема: экстремальное похудение приносит вред здоровью, отметила Янг.

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При этой системе питания нужно отказаться от сахара и алкоголя, зерновых продуктов, бобовых, фасоли (кроме зеленого горошка), молочных продуктов, фастфуда и выпечки.

Эта диета очень жесткая и также приведет к срывам, дефициту нужных веществ.

"Я предпочитаю позитивный подход к похудению. Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион", - посоветовала Лиза Янг.

Как сообщал Главред, ученые выяснили, что кетогенная диета может спровоцировать семь опасных для жизни человека заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, почками и развитие деменции.