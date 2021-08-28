УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названы пять самых бесполезных диет

28 августа 2021, 03:53

Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион, посоветовала диетолог из США Лиза Янг.

Диета
Диеты не помогут похудеть и удержать результат / Pixabay

Если хочется похудеть, то нужно полностью перестраивать свой рацион и вводить полезные привычки, а не сидеть на диете. Такое мнение озвучила американский диетолог Лиза Янг изданию She Finds и назвала пять бесполезных диет, которые сейчас очень популярны.

Кето-диета

Это диета просто хит последних нескольких лет среди людей, которые стремятся сбросить лишние килограммы. На такой диете рекомендуются есть пищу с высоким содержанием жиров, при этом необходимо исключить почти все продукты с высоким содержанием углеводов — фрукты, овощи, крупы, мучное, шоколад, алкоголь.

Лиза Янг отметила, что кето-диета действует только тогда, когда вы ее соблюдаете. Но как только возвращаетесь к обычному питанию, то все килограммы возвращаются.

Плюс долгое "сидение" на такой диете приводит к потере мышечной массы, что вызывает стресс у организма. Еще один серьезный минус кето-диеты в том, что из-за нехватки клетчатки и пищевых волокон страдает кишечник.

Интервальное голодание

Принцип интервального голоданий в том, что можно есть, например, с 8 утра до 16 часов, но потом пить только воду. Со временем интервал голодания может увеличиваться, время же может сдвигаться. Такие ограничения очень сложно соблюдать, говорит Янг.

Реклама

Плюс организм иногда не понимает, почему его мучают голодом и начинает запасать жиры.

Сирт-фуд диета

Этот тип диеты предусматривает употребление продуктов, которые стимулируют производство сиртуинов - группы белков, которые вырабатываются только самим организмом и участвуют в жизненно важных обменных процессах.

Что можно кушать на сирт-фуд диете: клубнику, петрушку, яблоки, зеленый салат, гречу, куркуму, грецкие орехи, немного рыбы и курицы и даже позволять себе 20 г шоколада в день.

Считается, что такая диета замедляет процессы старения, ускоряет метаболизм. Но диетологи считают, что такое питание — настоящее испытание для организма, так как в некоторые дни нужно ограничить себя до 1000 кКал.

Янг отметила, что сирт-фуд диета запросто может привести к срыву - в этом случае вы наедите после диеты еще и лишние килограммы про запас.

Система питания Optavia

Это модная диета предусматривает употребление пищи 6 раз в день очень маленькими порциями. Кушать можно нежирный белок и овощи, а также белковые коктейли, супы, батончики.

В этом случае работает такая схема: экстремальное похудение приносит вред здоровью, отметила Янг.

Система питания Whole30

При этой системе питания нужно отказаться от сахара и алкоголя, зерновых продуктов, бобовых, фасоли (кроме зеленого горошка), молочных продуктов, фастфуда и выпечки.

Эта диета очень жесткая и также приведет к срывам, дефициту нужных веществ.

"Я предпочитаю позитивный подход к похудению. Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион", - посоветовала Лиза Янг.

Как сообщал Главред, ученые выяснили, что кетогенная диета может спровоцировать семь опасных для жизни человека заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, почками и развитие деменции.

viber
здоровье диета
Сейчас вы просматриваете новость «Названы пять самых бесполезных диет». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все вариантыЧто делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакуетПраздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в УкраинеЗвезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине "Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги"Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги

Последние новости

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

03:53

Названы пять самых бесполезных диет Видео

Реклама
03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

Реклама
22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

19:52

"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере Видео

19:31

Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ мнение

19:18

Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

19:15

Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19 Видео

18:49

Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение Видео

18:19

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

Реклама
17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

15:30

Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм Видео

15:03

Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

14:57

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять