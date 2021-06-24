Названы различия и польза красных, зеленых и желтых яблок

Чем полезны яблоки / pixabay

Красные, зеленые или желтые яблоки часто выбирают, исходя из вкусовых предпочтений. По словам специалистов, цвет кожуры также говорит о тех или иных полезных свойствах фрукта.

Так, в кожуре красных яблок особенно много витамина С, а также антиоксидантов, которые нейтрализуют канцерогенные вещества. Кроме того, ответственные за красный цвет антоцианы сохраняют здоровье сосудов. Они связывают свободные радикалы, образующиеся в результате окислительного стресса и вызывающие преждевременное старение клеток.

Зеленые яблоки считаются гипоаллергенными, говорят эксперты. Кроме того, хлорофилл в них укрепляет иммунитет, подавляет размножение бактерий, снимает воспаления, улучшает пищеварение, а также выводит токсины из организма. При этом мнение, что в зеленом фрукте больше железа, ошибочно, пишет profile.ru.

Для тех, у кого есть проблемы с печенью и желчным пузырем, наиболее полезны желтые яблоки. Еще они благотворно влияют на иммунитет, продуктивную функцию, сердце и печень. Это связано с каротином, который содержится в этом фрукте.

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