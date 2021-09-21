Названы самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце

Чем вредна картошка / pixabay

Картошка - это один из самых популярных овощей в нашем рационе. В картофеле содержится достаточное количество полезных веществ и витаминов. Однако приготовление картофеля имеет значение и самые вкусные блюда из него могут стать опасными для организма.

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, в каком виде картофель становится вредным для нашего организма.

В картофеле есть магний, калий, белки и кальций. Но также в этом овоще много углеводов. По словам специалиста, блюда из картофеля должны быть в рационе регулярно. Однако не стоит есть на ночь и нужно следить за тем, чтобы не было переедания, а в течение дня калории сжигались.

Диетолог отметила, что самым полезным приготовлением картофеля запекание и варка. Держать долго картофель в воде не рекомендуется, так как большинство минералов содержится на поверхности.

Самыми вредными блюдами из картофеля врач назвала картофель, жаренный во фритюре и приготовление "по-селянски".

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При термической обработке при высоких температурах из картофеля исчезают все полезные минералы и витамины. А приготовление этого овоща с большим количеством сливочного или растительного масла делают картофель жирным и тяжелым для желудка.

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Кроме того, чрезмерное употребление картофеля может привести к появлению холестериновых бляшек. А постоянное приготовление пюре тоже имеет свои минусы – в такое блюдо часто используют масло, молоко, сливки. Это дополнительные калории.

Как ранее сообщали, врачи дали ответ - можно ли есть яйца каждый день.