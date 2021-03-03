УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать

3 марта 2021, 14:58

Самые полезные кулинарные масла обычно содержат больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных.

Подсолнечное масло
Самые полезные кулинарные масла обычно содержат больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных. / TutKnow

Хотя масла содержатся в различных продуктах, таких как орехи, рыба, авокадо и оливки, кулинарные масла являются одной из наиболее распространенных форм потребления масла. Некоторые растительные масла полезнее других.

Insider поговорил с диетологами о восьми полезных для здоровья маслах, которые вы должны включить в свой рацион, и каких растительных маслах следует избегать.

Понимание полезных кулинарных масел

Самые полезные кулинарные масла обычно содержат больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных.

Читайте такжеОливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья

Ненасыщенные жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, особенно полезны для здоровья сердца.

Между тем, насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, сале и жирных молочных продуктах, могут увеличить рисксердечных заболеваний. Помимо содержания жира в растительном масле, важно понимать температуру горения каждого масла.

"Когда масло нагревается до точки дымления, оно горит, разрушая полезные питательные вещества и высвобождая свободные радикалы, что увеличивает риск хронических заболеваний", - говорит диетолог Николь.

Оливковое масло

По словам Николь, оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, снижают уровень "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и предотвращают хронические заболевания.

"На рынке есть много различных видов оливкового масла. Убедитесь, что вы получили 100% оливковое масло холодного отжима, чтобы получить максимальную пользу", - говорит диетолог Николь. Это связано с тем, что оливковое масло первого отжима отжимается из спелых оливок и производится без использования высоких температур и химикатов. Он также имеет более низкую температуру дыма, так как он не такой изысканный.

Для чего его использовать: температура дымления оливкового масла составляет 245 градусов, что означает, что оно не подходит для приготовления на гриле или жарки. Используйте его при более низких температурах, чтобы предотвратить подгорание продуктов, например, добавляйте его в заправки для салатов, соусы и поверх теплых блюд.

2. Масло канолы

Масло канолы получают из семян растения канола, которое принадлежит к тому же семейству, что и брокколи и цветная капуста.

"Это хороший источник полезных жиров. Всего одна столовая ложка масла канолы содержит 8 граммов мононенасыщенных жиров", - говорит Мэри Голлан, доктор медицинских наук, диетолог Preg Appetit.

Оно также богато омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением, уменьшают жир в печени и снижают риск инсульта.

Для чего его использовать: масло канолы имеет нейтральный вкус и высокую температуру дыма - 223 градуса. Это одно из лучших масел для жарки во фритюре овощей и мяса.

3. Масло авокадо

Авокадо - один из самых богатых источников олеиновой кислоты, мононенасыщенной жирной кислоты, которая снижает кровяное давление, улучшает работу мозга и снижает риск рака.

Поэтому неудивительно, что масло авокадо, изготовленное из мякоти авокадо холодного отжима, также обладает этими преимуществами для оптимизации здоровья.

"Употребление масла авокадо вместе с овощами увеличивает усвоение растворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K, для усвоения которых необходим жир", - говорит Николь.

Для чего его использовать: масло авокадо имеет высокую температуру дыма - 270 градусов, что делает его идеальным для приготовления при высокой температуре. Используйте его, чтобы коптить мясо на гриле или тушить любимые цельнозерновые продукты.

4. Кунжутное масло

"Кунжутное масло богато мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. Эти масла обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск некоторых заболеваний", - говорит Саманта Кассетти, врач-диетолог, диетолог с собственной частной практикой в Нью-Йорк.

Для чего его использовать: кунжутное масло имеет температуру дымления 210 градусов, что хорошо для жарки. Поджаренное кунжутное масло лучше всего подходит для блюд, где его ореховые нотки усиливают вкус, например, в салате или маринаде курицы или лосося.

5. Соевое масло

Соевое масло получают из семян соевых бобов.

"Соевое масло богато витамином К, который способствует укреплению здоровья костей. Оно также наполнено полиненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, которые связаны с понижением уровня холестерина", - говорит Николь.

Для чего его использовать: это отличное масло для жарких блюд, так как у него высокая температура дыма - 230 градусов. Вы можете использовать соевое масло для запекания, жарки и тушения ваших любимых ингредиентов.

6. Арахисовое масло

По словам Николь, арахисовое масло богато витамином Е, мононенасыщенными жирами, полиненасыщенными жирами, антиоксидантами и жирными кислотами омега-6. Витамин Е - это питательное вещество, необходимое для хорошего зрения, иммунитета и кровотока.

"Неочищенное арахисовое масло холодного отжима обладает наибольшими питательными свойствами, так как арахис обрабатывается механическим способом без тепла и химикатов", - говорит Николь.

Для чего его использовать: температура дымления арахисового масла составляет 230 градусов, что означает, что оно может выдерживать высокие температуры без возгорания. Это нейтральное масло с мягким, слегка ореховым вкусом, отлично подходит для жарки и жарки с перемешиванием.

психическое здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характераЭти люди живут дольше: ученые назвали черту характера Врач назвала самые опасные фрукты для организмаВрач назвала самые опасные фрукты для организма Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетологаЧем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почекКакие продукты нужно употреблять ради здоровья почек
Следующий материал

Последние новости

15:07
Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога
15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
Реклама
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
13:57
Зеленский призвал мир сильнее атаковать Россию санкциями из-за Крыма Видео
13:56
Скончался звезда культового сериала Династия Видео
13:50
Зеленский объявил о роли Украины в блокаде достройки Северного потока-2 Видео
13:41
Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Видео
13:39
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
13:38
Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине Видео
13:30
Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг Видео
13:26
В Мариуполе появятся новые кислородные станции
13:08
Посол Британии сделала важное заявление по поводу индийской вакцины Видео
12:58
Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений
12:58
"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу Видео
12:56
В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова
Реклама
12:48
Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности Видео
12:33
В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19 Видео
12:27
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
12:25
Стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19 Видео
12:18
Кравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе Видео
12:14
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
12:13
Авторы The Sinking City говорят, что издатель украл их игру Видео
12:03
Разумков пошел в отпуск из-за трагедии в семье
12:03
У Путина сделали заявление в ответ на санкции Запада против России Видео
12:00
Иван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта
11:40
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии
11:33
В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил Видео
11:30
Какие штаммы COVID-19 есть в Украине - ответ Минздрава Видео
11:23
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
11:16
Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести Видео
11:14
В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев
11:03
В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус Видео
11:01
Анна Седокова объяснила скандал на программе Галкина
10:51
Комментатор Юрий Розанов умер
10:46
Как предупредить инсульт: пять эффективных шагов Видео
Реклама
10:42
Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео
10:35
Мэр Николаева пригрозил отказникам от вакцинации лечением за свой счет Видео
10:25
Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука Видео
10:22
The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми Видео
10:14
Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок
10:14
Харьков стал центром торговли контрабандными ТВЕНами
10:10
Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну мнение
10:00
Аваков отказался отдавать русский язык россиянам Видео
09:35
Прохладно будет даже в мае: синоптик дал прогноз погоды на весну Видео
09:26
Как Нафтогаз паразитирует на прибыльном активе в Укргаздобыче - эксперт
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять