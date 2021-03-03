Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать

Самые полезные кулинарные масла обычно содержат больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных. / TutKnow

Хотя масла содержатся в различных продуктах, таких как орехи, рыба, авокадо и оливки, кулинарные масла являются одной из наиболее распространенных форм потребления масла. Некоторые растительные масла полезнее других.

Insider поговорил с диетологами о восьми полезных для здоровья маслах, которые вы должны включить в свой рацион, и каких растительных маслах следует избегать.

Понимание полезных кулинарных масел

Самые полезные кулинарные масла обычно содержат больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных.

Читайте такжеОливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья

Ненасыщенные жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, особенно полезны для здоровья сердца.

Между тем, насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, сале и жирных молочных продуктах, могут увеличить рисксердечных заболеваний. Помимо содержания жира в растительном масле, важно понимать температуру горения каждого масла.

"Когда масло нагревается до точки дымления, оно горит, разрушая полезные питательные вещества и высвобождая свободные радикалы, что увеличивает риск хронических заболеваний", - говорит диетолог Николь.

Оливковое масло

По словам Николь, оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, снижают уровень "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и предотвращают хронические заболевания.

"На рынке есть много различных видов оливкового масла. Убедитесь, что вы получили 100% оливковое масло холодного отжима, чтобы получить максимальную пользу", - говорит диетолог Николь. Это связано с тем, что оливковое масло первого отжима отжимается из спелых оливок и производится без использования высоких температур и химикатов. Он также имеет более низкую температуру дыма, так как он не такой изысканный.

Для чего его использовать: температура дымления оливкового масла составляет 245 градусов, что означает, что оно не подходит для приготовления на гриле или жарки. Используйте его при более низких температурах, чтобы предотвратить подгорание продуктов, например, добавляйте его в заправки для салатов, соусы и поверх теплых блюд.

2. Масло канолы

Масло канолы получают из семян растения канола, которое принадлежит к тому же семейству, что и брокколи и цветная капуста.

"Это хороший источник полезных жиров. Всего одна столовая ложка масла канолы содержит 8 граммов мононенасыщенных жиров", - говорит Мэри Голлан, доктор медицинских наук, диетолог Preg Appetit.

Оно также богато омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением, уменьшают жир в печени и снижают риск инсульта.

Для чего его использовать: масло канолы имеет нейтральный вкус и высокую температуру дыма - 223 градуса. Это одно из лучших масел для жарки во фритюре овощей и мяса.

3. Масло авокадо

Авокадо - один из самых богатых источников олеиновой кислоты, мононенасыщенной жирной кислоты, которая снижает кровяное давление, улучшает работу мозга и снижает риск рака.

Поэтому неудивительно, что масло авокадо, изготовленное из мякоти авокадо холодного отжима, также обладает этими преимуществами для оптимизации здоровья.

"Употребление масла авокадо вместе с овощами увеличивает усвоение растворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K, для усвоения которых необходим жир", - говорит Николь.

Для чего его использовать: масло авокадо имеет высокую температуру дыма - 270 градусов, что делает его идеальным для приготовления при высокой температуре. Используйте его, чтобы коптить мясо на гриле или тушить любимые цельнозерновые продукты.

4. Кунжутное масло

"Кунжутное масло богато мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. Эти масла обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск некоторых заболеваний", - говорит Саманта Кассетти, врач-диетолог, диетолог с собственной частной практикой в Нью-Йорк.

Для чего его использовать: кунжутное масло имеет температуру дымления 210 градусов, что хорошо для жарки. Поджаренное кунжутное масло лучше всего подходит для блюд, где его ореховые нотки усиливают вкус, например, в салате или маринаде курицы или лосося.

5. Соевое масло

Соевое масло получают из семян соевых бобов.

"Соевое масло богато витамином К, который способствует укреплению здоровья костей. Оно также наполнено полиненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, которые связаны с понижением уровня холестерина", - говорит Николь.

Для чего его использовать: это отличное масло для жарких блюд, так как у него высокая температура дыма - 230 градусов. Вы можете использовать соевое масло для запекания, жарки и тушения ваших любимых ингредиентов.

6. Арахисовое масло

По словам Николь, арахисовое масло богато витамином Е, мононенасыщенными жирами, полиненасыщенными жирами, антиоксидантами и жирными кислотами омега-6. Витамин Е - это питательное вещество, необходимое для хорошего зрения, иммунитета и кровотока.

"Неочищенное арахисовое масло холодного отжима обладает наибольшими питательными свойствами, так как арахис обрабатывается механическим способом без тепла и химикатов", - говорит Николь.

Для чего его использовать: температура дымления арахисового масла составляет 230 градусов, что означает, что оно может выдерживать высокие температуры без возгорания. Это нейтральное масло с мягким, слегка ореховым вкусом, отлично подходит для жарки и жарки с перемешиванием.