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Названы симптомы апноэ: на какой признак нужно срочно обратить внимание

2 февраля 2021, 19:36

Апноэ во сне, называемое "тихим убийцей", вызывает повышение уровня гормона стресса адреналина.

бессонница
Апноэ во сне, называемое "тихим убийцей", вызывает повышение уровня гормона стресса адреналина. / Фото pixabay.com

Большинство людей, страдающих этим заболеванием, совершенно не подозревают, что у них оно есть, но если вы знаете, на какие симптомы следует обращать внимание, вы можете обсудить их со своим терапевтом.

Институт исследований сердца отметил, что апноэ во сне оказывает "большое влияние на сердечно-сосудистую функцию". Апноэ во сне, называемое "тихим убийцей", вызывает повышение уровня гормона стресса адреналина.

Именно этот гормон стресса побуждает тело просыпаться во время сна, чтобы дышать.

Очевидно, что это средство спасения жизни, но постоянный стресс означает, что уровень адреналина остается высоким.

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Апноэ может привести к повышению артериального давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Апноэ во сне связано с повышенным риском повторных сердечных приступов, инсульта, фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца, сердечной аритмии, внезапной сердечной смерти и сердечной недостаточности.

Люди с нелеченным апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени также имеют более высокий риск получить такие заболевания, как:

  • Сахарный диабет
  • Плохая память и недостаток концентрации
  • Головные боли
  • Расстройства настроения и депрессия
  • Слабое половое влечение и мужское бессилие

Симптомы, о которых следует знать, встречаются у 15 процентов населения. Например, симптомом заболевания может быть человек, который чувствует усталость или не освежается после сна.

Другие симптомы могут проявиться только в том случае, если вы разделите с кем-то постель. Они включают:

  • Паузы в дыхании во время сна
  • Громкий храп
  • Переворачивание во сне
  • Хватание ртом воздуха

Почему блокируются дыхательные пути?

Дыхательные пути блокируются, когда мышцы задней стенки глотки расслабляются слишком сильно.

Апноэ во сне чаще встречается у людей среднего возраста, у тех, кто курит, у людей с нездоровым весом или у людей с семейным анамнезом этого состояния.

Если ваш врач подозревает, что у вас апноэ во сне, он может направить вас к специалисту по сну для проведения анализов.

При умеренных и тяжелых случаях апноэ во сне вам может быть назначен аппарат CPAP. Аппарат CPAP аккуратно нагнетает воздух в маску, которую вы надеваете на лицо ночью.

Есть три преимущества использования аппарата CPAP каждую ночь, если у вас есть заболевание.

Во-первых, это помогает улучшить ваше дыхание во время сна, не давая дыхательным путям сужаться.

Во-вторых, улучшенное качество сна поможет вам меньше уставать в течение дня.

И, в-третьих, более качественный сон также снизит риск других сопутствующих заболеваний.

Если вам поставили диагноз апноэ во сне или вы считаете, что страдаете этим заболеванием, вы можете помочь себе.

Это включает в себя похудение, если вы несете лишний вес, который вреден для здоровья.

Сон с клином, чтобы спать на боку, а не на спине.

Это поможет вам лучше дышать во время сна и поможет почувствовать себя лучше по утрам.

здоровье сон
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