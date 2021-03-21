Названы ТОП-5 продуктов, которые улучшают работу мозга

Многие полезные для мозга вещества содержатся в продуктах, которые мы едим каждый день.
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, которые улучшают работу головного мозга и позволяют поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии.
На первом месте среди продуктов, которые положительно влияют на клетки мозга, находится жирная морская рыба, например лосось или скумбрия, передает Звезда.
"Там (в рыбе, - ред.) много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток", — объяснил Гинзбург.
Второй по важности продукт для хорошей работы головного мозга - яйца и ячные желтки. Они содержат необходимые для построения мембран фосфолипиды.
Третье место в перечне заняли такие "окрашенные овощи", как морковь, томат, перец и тыква.
"Они содержат бета-каротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием", — пояснил врач.
Четвертый продукт - это апельсины и цитрусовые. Они содержат кверцитин - мощное противовоспалительное вещество, защищающее сосуды и клетки головного мозга от повреждения.
Пятое место в этом списке досталось ряду специй и приправ, таким как куркума, имбирь и чеснок.
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