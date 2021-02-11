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Названы три добавки, которые опасны для сердца

11 февраля 2021, 16:44

Невозможно узнать, что на самом деле находится внутри таблеток или зелий.

таблетки
Невозможно узнать, что на самом деле находится внутри таблеток или зелий / УНИАН

Для поддержания здоровья сердца требуется сочетание различных стратегий, таких как здоровое питание, регулярные упражнения и управление стрессом. Добавление пищевой добавки может показаться еще одним средством защиты.

Тем не менее, вы должны быть осторожны, ведь в отличие от лекарств, отпускаемых по рецепту, добавки часто продаются без доказательств того, что они работают или безопасны.

Невозможно узнать, что на самом деле находится внутри таблеток или зелий, поскольку сложно оценить, является ли производство добавок высокого качества, например, не содержат ли таблетки примеси.

По информации Harvard Health, cледующие добавки могут представлять опасность для сердца.

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Красный дрожжевой рис

Красный дрожжевой рис сделан из дрожжей, выращенных на белом рисе. Добавки содержат монаколин К, который идентичен активному ингредиенту понижающего холестерин препарата ловастатин (Мевакор). Небольшие исследования показывают, что такие добавки с высоким содержанием монаколина К могут быть эффективными, что может быть привлекательным для людей, которые не переносят статины.

Риски для сердца: невозможно определить, сколько монаколина К содержится в добавках.

"Некоторые продукты практически не содержат активного ингредиента, а другие имеют такое же количество, как и низкая рецептурная доза. Это может быть нормально, если вы не принимаете статины, но если да, то можете получить слишком много лекарства, которые могут вызвать мышечную боль или даже опасный для жизни разрыв мышц, который может повредить другие системы организма", - говорит доктор Питер Коэн, доцент медицины Гарвардской медицинской школы, изучающий пищевые добавки, в том числе красный дрожжевой рис.

L-аргинин

L-аргинин - это аминокислота и строительный блок оксида азота, молекулы, которая помогает расслабиться и открыть кровеносные сосуды. Добавки L-аргинина продаются как способ улучшить кровообращение, снизить артериальное давление и способствовать эрекции.

Риски для сердца: Людям с сердечными заболеваниями следует избегать приема L-аргинина. Изучение влияния L-аргинина на выживших после сердечного приступа пришлось прекратить сразу после того, как шесть человек, принимавших добавку, умерли.

L-аргинин может привести к слишком низкому падению артериального давления, если вы уже принимаете лекарства для лечения этого состояния. Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, это может увеличить риск кровотечения. А если вы принимаете ингибиторы АПФ, это может привести к резкому скачку уровня калия.

Добавки чеснока

Чесночные таблетки обещают снизить уровень холестерина и кровяное давление. Исследования неоднозначны относительно воздействия на холестерин, независимо от того, содержит ли таблетка свежий чеснок, сушеный молотый чеснок или экстракт выдержанного чеснока. Небольшие исследования показывают, что добавки с чесноком могут немного снизить кровяное давление.

Риски для сердца: Добавки с чесноком могут повышать уровни и эффекты некоторых лекарств для здоровья сердца, таких как разжижающие кровь (вызывающие кровотечение), препараты, снижающие уровень холестерина (вызывающие повреждение мышц) и лекарства от артериального давления (вызывающие опасное падение артериального давления).

Что делать, если вы не принимаете никаких других сердечных препаратов?

"Я не знаю никаких доказательств того, что чесночные добавки лучше для сердца, чем употребление чеснока в пищу", - говорит доктор Коэн.

А как насчет добавок кальция и здоровья сердца?

Кальций имеет решающее значение для здоровья сердца, костей, зубов, нервов и крови. Мужчинам и женщинам в возрасте 50 лет и старше требуется от 1000 до 1200 миллиграммов (мг) в день. Лучший способ получить необходимый вам кальций - это пища: молочные продукты, листовая зелень, обогащенный кальцием апельсиновый сок, консервированные сардины и лосось, миндаль, эдамаме, тофу, зимние тыквы.

Большинство людей могут получать не менее 700 мг в день с пищей, а многие получают больше. Если вы принимаете таблетки кальция в качестве дополнения к своему рациону, большинству людей будет достаточно таблетки с низкой дозой (например, 500 мг).

В последние годы появлялись добавки с кальцием, которые указывают на потенциальную связь с сердечными заболеваниями и сердечным приступом. Однако недавние авторитетные оценки доказательств (например, Национальным фондом остеопороза и Американским обществом профилактической кардиологии) не обнаружили никакой связи между добавками кальция и риском сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.

Это не значит, что у вас может быть столько кальция, сколько вы хотите. Чрезмерное употребление может привести к гиперкальциемии, уровню кальция в крови выше нормы, который вызывает тошноту, рвоту, спутанность сознания и другие неврологические симптомы. Чрезмерное потребление добавок кальция было связано с более высоким риском заболевания почек и агрессивного рака простаты.

Поговорите со своим врачом, прежде чем пробовать какую-либо новую добавку, и обязательно спросите, не мешает ли добавка принимать какие-либо лекарства, которые вы принимаете.

здоровье
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