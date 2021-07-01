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Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника

1 июля 2021, 23:53
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Высокое содержания крахмала и углеводов в них вызывают резкий скачок уровня сахара в крови.

Макароны и рис можно есть холодными / pixabay

Представитель немецкого общества питания Антье Гал рассказал, что некоторые популярные продукты рекомендуется есть в охлажденном, а не подогретом виде.

К ним относятся макаронные изделия, картофель и рис. Высокое содержания крахмала и углеводов в них вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Однако в остывшем состоянии они не только помогают регулировать уровень сахара, но и положительно влияют на работу кишечника.

"Когда продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть", — цитирует Гала портал focus.de.

Помощь кишечнику оказывается за счет того, что в таком случае крахмал усваивается так же, как и клетчатка. Благодаря этому укрепляется кишечная флора и улучшается пищеварение.

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Регулирование уровня сахара помогает организму уменьшить чувство голода, а число калорий в крахмалосодержащих продуктах в холодном виде снижается. Эксперт подчеркнул, что в случае повторного подогрева пищи большая часть полезного крахмала сохранится.

здоровье
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