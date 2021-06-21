Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе

С чем нельзя пить кофе / pixabay

Кофе любят многие, однако не все знают, что его нельзя сочетать со сладостями, хотя такая комбинация очень популярна.

Врач Павел Исанбаев объяснил, что это чревато гипогликемией - опасным для здоровья состоянием.

"Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи", — сообщает Павел Исанбаев.

Он отметил, что кофе часто пьют со сладким: с сахаром, десертом. Но сладкое и кофе не сочетаются.

Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается "нормальное" состояние.

Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает:

Может возникнуть гипогликемия;

слабость,

головокружение,

холодный липкий пот,

сонливость.

"У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", — говорит медик.

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