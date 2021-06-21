Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе

Почему такое сочетание опасно для организма, как правильно пить кофе.
Кофе любят многие, однако не все знают, что его нельзя сочетать со сладостями, хотя такая комбинация очень популярна.
Врач Павел Исанбаев объяснил, что это чревато гипогликемией - опасным для здоровья состоянием.
"Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи", — сообщает Павел Исанбаев.
Он отметил, что кофе часто пьют со сладким: с сахаром, десертом. Но сладкое и кофе не сочетаются.
Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается "нормальное" состояние.
Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает:
- Может возникнуть гипогликемия;
- слабость,
- головокружение,
- холодный липкий пот,
- сонливость.
"У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", — говорит медик.
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