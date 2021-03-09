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Не все обработанные продукты вредны для здоровья - вот чего следует избегать

9 марта 2021, 13:13

Такой рацион не сулит ничего хорошего для талии и общего состояния здоровья.

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Такой рацион не сулит ничего хорошего для талии и общего состояния здоровья. / 1zoom.ru

Обработанные продукты часто содержат много калорий, углеводов и сахара, но имеют минимальное количество питательных веществ. И хотя употребление обработанной пищи - не худшее, что вы можете сделать, проблема в том, что большинство из нас едят больше, чем просто изредка.

Такой рацион не сулит ничего хорошего для талии и общего состояния здоровья.

Мы поговорили с диетологами о том, что делает пищу "переработанной", следует ли вам полностью ее избегать и как включить в свой рацион здоровые альтернативы.

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Что такое обработанная пища?

Обработанные продукты - это продукты, которые в своем естественном состоянии претерпели изменения. Они часто не считаются такими же полезными, как их непереработанные аналоги, потому что они, как правило, содержат добавленные соли, сахара или жиры для вкуса или для продления срока хранения", - говорит Скотт Китли, зарегистрированный диетолог из Keatley MNT. Однако чем больше обрабатывается пища, тем она вреднее для здоровья.

По словам Иллы Джонс, диетолога и основателя The Millennium Nutritionist, есть три разные категории обработанных пищевых продуктов:

Минимально обработанные, которые предварительно приготовлены, но вы все равно сможете определить естественное состояние пищи, просто взглянув на нее. Примеры включают:

  • Фруктовые корзинки
  • Бэйби- морковь
  • Мед
  • Бескостное мясо
  • Сушеные ягоды

Обработка среднего уровня, в которую добавлены ингредиенты для улучшения текстуры или вкуса пищи. К ним относятся:

  • Хлеб
  • Арахисовое масло
  • Гранола
  • Хумус
  • Сыр

Сильно обработанные, когда продукт полностью отличается от цельного продукта путем добавления или удаления определенных питательных веществ и ингредиентов. К ним относятся:

  • Пончики
  • Хот-доги
  • Протеиновый порошок
  • Упакованное печенье

Продукты с минимальной обработкой обычно полезны, потому что естественные витамины и питательные вещества, как правило, остаются в продуктах даже после обработки.

Вместо этого следите за продуктами с высокой степенью переработки, - говорит Китли. Они, как правило, менее сытны и питательны и более калорийны, что может вызвать увеличение веса или ожирение.

Как избежать обработанной пищи

Не все обработанные продукты вредны для здоровья, а некоторые из них могут даже принести пользу вашему здоровью, например, мед или цельнозерновой хлеб. Однако некоторые люди могут захотеть ограничить употребление обработанных пищевых продуктов, чтобы снизить потребление сахара, соли, калорий или жиров.

Вот несколько советов, которые помогут вам избегать пищевых продуктов, подвергшихся сверхобработке.

  • Избегайте определенных ингредиентов и питательных веществ: некоторые ингредиенты, которые вы, возможно, захотите избежать, если хотите свести к минимуму продукты с высокой степенью обработки, включают натрий и трансжиры. Вы также можете придерживаться продуктов с коротким списком ингредиентов. Часто, чем больше обработанной пищи, тем длиннее список ингредиентов.
  • Избегайте фаст-фуда: большая часть фаст-фуда является ультра-обработанной, с низким содержанием питательных веществ и высоким содержанием натрия и калорий. Употребление слишком большого количества фаст-фуда также может подвергнуть вас риску определенных заболеваний, таких как сердечные заболевания, гипертония или ожирение.
  • Избегайте предварительно упакованных продуктов: предварительно упакованные продукты не содержат клетчатки и содержат добавленную соль, сахар или жир, - говорит Китли.

"Это продлевает срок хранения этих продуктов и может сделать их более удовлетворительными, но на самом деле исключает некоторые важные питательные вещества", - говорит он.

Избегайте добавления сахара: добавленный сахар - это сахар, добавленный во время обработки, например кукурузный сироп, кукурузный сахар, сахароза или глюкоза. Они отличаются от естественных сахаров, содержащихся во фруктах и ​​молочных продуктах, которые с меньшей вероятностью вызывают скачки сахара в крови.

Здоровые альтернативы сильно переработанной пище

  • Покупайте на местном рынке: когда вы покупаете на фермерских рынках, еда становится свежее, и меньше людей занимается обработкой пищи, что делает ее менее обработанной. Продукты местного производства также более богаты питательными веществами.
  • Делайте покупки по периметру магазина: многие продукты, которые можно найти в центральных проходах, содержат консерванты, которые помогают им оставаться "свежими". Свежие продукты, такие как молочные продукты, фрукты и овощи, можно найти по периметру продуктовых магазинов.
  • Замените очищенное зерно на цельнозерновое: цельное зерно считается "цельным", потому что оно сохраняет отруби, зародыши и эндосперм семян зерна. Эти части семян зерна богаты антиоксидантами, витаминами группы B и белком. Очищенные зерна лишены этих трех частей семян, что делает их менее питательными.
  • Покупайте больше фруктов и овощей: замените ультрапастеризованные продукты свежими фруктами и овощами. Фрукты и овощи - это здоровые закуски, потому что они, как правило, низкокалорийны, богаты питательными веществами и не содержат консервантов или добавленных сахаров.
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