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"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии

28 мая 2021, 11:18
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Лекарство от будущей угрозы не создадут еще долго.

Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии
Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии / Daniel Foster / flickr.com/

Мир ожидает новая эпидемия через пять-семь лет. И новый вирус будет еще сильнее и опаснее, чем COVID-19. Поэтому людям нужно готовиться к новой эпидемии, заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Понимаете, есть пандемические циклы… Возбудители сильно изменились. Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы", – пояснила в эфире Апостроф Live врач.

Она подчеркнула: так как нет эффективных средств для борьбы с новыми возбудителями, то самым эффективным способом защиты остаются прививки. А вот лекарство от будущей угрозы не создадут еще долго.

"При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания", – констатировала Голубовская.

Ранее инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов.

Пандемия в мире: новости

  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

эпидемия Ольга Голубовская
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