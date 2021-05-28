"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии

Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии / Daniel Foster / flickr.com/

Мир ожидает новая эпидемия через пять-семь лет. И новый вирус будет еще сильнее и опаснее, чем COVID-19. Поэтому людям нужно готовиться к новой эпидемии, заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Понимаете, есть пандемические циклы… Возбудители сильно изменились. Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы", – пояснила в эфире Апостроф Live врач.

Она подчеркнула: так как нет эффективных средств для борьбы с новыми возбудителями, то самым эффективным способом защиты остаются прививки. А вот лекарство от будущей угрозы не создадут еще долго.

"При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания", – констатировала Голубовская.

Ранее инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов.

Пандемия в мире: новости

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.