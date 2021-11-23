Ни пользы, ни вкуса: Комаровский назвал топ-вредных и полезных каш

Какие каши самые вредные / Ne-Dieta

Некоторые каши, которыми родители активно закармливают своих детей, не являются полезными, рассказал известный врач Евгений Комаровский.

Как рассказал он на своем канале в YouTube, некоторые каши привлекают внимание яркой упаковкой, однако лучше воздержаться от такой покупки, ведь пользы от них не будет.

По словам Комаровского, полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - в воде или в молоке.

Самые вредные каши

Овсянка быстрого приготовления из пакетиков. Медик пояснил, что это "самое вредное, что можно только придумать".

Манка - это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму. Самое полезное в крупе всегда в оболочке, которой манка по сути лишена при обработке.

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Белый рис. Врач считает его "никаким". Ведь никакой пользы подобная каша не приносит.

Самые полезные каши

Гречка (однако она при варке в молоке теряет свое железо);

Овсянка (в хлопьях, которую надо варить);

Перловка;

Пшено;

Кукурузная крупа;

Бурый рис;

Льняная крупа.

Напомним, ранее врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому и почему нельзя кушать гречку.