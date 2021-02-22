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Низкое давление и учащенный пульс: о чем говорит это состояние

22 февраля 2021, 11:25

Иногда симптомы вызывают сопутствующие заболевания или опасные для жизни ситуации, такие как шок.

Давление
Иногда симптомы вызывают сопутствующие заболевания или опасные для жизни ситуации, такие как шок. / menslife.com

Низкое кровяное давление и высокий пульс могут быть нормальной реакцией на определенные ситуации, например, после тренировки или слишком быстрого вставания. Иногда симптомы вызывают сопутствующие заболевания или опасные для жизни ситуации, такие как шок.

Низкое кровяное давление само по себе может не быть проблемой, если не вызывает симптомов. Некоторые люди с низким артериальным давлением могут испытывать симптомы от легких до умеренных.

Нормальный диапазон артериального давления для многих здоровых взрослых составляет менее 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Хотя нет точной точки отсечки для низкого кровяного давления, Национальный институт сердца, крови и легких (NHBLI) считает, что низкое кровяное давление может быть ниже 90/60 мм рт.

Обычно высокий пульс или частота сердечных сокращений составляет более 100 ударов в минуту. Другие факторы также могут вызвать изменение этого числа.

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Любой, кто не уверен, связаны ли его симптомы с низким артериальным давлением и высоким пульсом, должен обратиться к врачу. Иногда человеку может потребоваться неотложная медицинская помощь, например, если он страдает от шока.

Причины пониженного артериального давления и высокого пульса

Причина низкого артериального давления при высоком пульсе бывает разной. Иногда симптомы возникают после определенного действия, например слишком быстрого вставания, в то время как другие возникают в результате основной проблемы.

Иногда низкое кровяное давление приводит к учащению пульса, но это не всегда так.

Когда у человека низкое кровяное давление, кровоток, который прижимается к стенкам артерий, слабее, чем обычно. Если артериальное давление особенно низкое, сердцу может быть сложно доставить к органам достаточно богатой кислородом крови.

В ответ организм может увеличить частоту сердечных сокращений, чтобы направить к органам больше насыщенной кислородом крови. Этот процесс может вызвать сочетание низкого артериального давления и высокого пульса.

Низкое артериальное давление и высокий пульс могут вызывать следующие симптомы:

  • головокружение
  • тошнота
  • помутнение зрения
  • усталость или утомляемость
  • головная боль

Дополнительные симптомы могут включать боль в груди (стенокардия), голове и шее, а также снижение когнитивных способностей, например, трудности с концентрацией внимания.

Есть несколько ситуаций, когда может произойти низкое кровяное давление и высокий пульс, хотя точная причина может варьироваться от человека к человеку.

Быстрый подьем

Иногда слишком быстрое вставание может вызвать временный скачок пульса при падении артериального давления.

Это состояние, называемое ортостатической гипотонией, обычно носит временный характер. Национальная организация по редким заболеваниям (NORD) отмечает, что это заболевание встречается часто, и некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов.

При быстром переходе из положения лежа (лежа на спине) в положение стоя сила тяжести заставляет кровь течь вниз. Это приводит к дополнительному давлению. Избыточное давление означает, что сердцу приходится больше работать против силы тяжести, чтобы перекачивать такое же количество крови по телу.

Если сердце внезапно не может этого сделать, организм в ответ сужает кровеносные сосуды и увеличивает частоту сердечных сокращений, чтобы кровь возвращалась к сердцу.

Эффект от этого, как правило, кратковременен и проходит, когда тело успешно адаптируется к изменению положения.

Упражнения

Физические упражнения также могут вызвать временное учащение пульса. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что упражнения заставляют сердце работать быстрее, чтобы больше крови достигло мышц.

Когда сердце бьется быстрее, кровеносные сосуды расширяются, позволяя большему количеству насыщенной кислородом крови перемещаться по телу, снабжая мышцы кислородом, в котором они нуждаются. Поскольку расширенные кровеносные сосуды позволяют крови легко проходить через них, артериальное давление может немного повыситься.

Однако в некоторых ситуациях артериальное давление может падать во время и после тренировки:

  • Если человек не дышит должным образом во время тренировки, сердце может быть не в состоянии перекачивать достаточно кислорода по телу. Это может привести к кислородному голоданию мозга и головокружению.
  • Слишком тяжелая работа во время тренировки может привести к падению артериального давления, что приведет к головокружению или обмороку.
  • Слишком большая потеря воды из-за пота и физические упражнения на жаре могут привести к падению артериального давления.
  • Частота сердечных сокращений не возвращается к норме сразу после тренировки, потому что сердце продолжает работать быстрее, чем обычно, чтобы обеспечить мышцам достаточно кислорода.

Время, необходимое сердцу для достижения нормальной скорости покоя, может зависеть от личных факторов и общего состояния здоровья.

Другие основные условия

Основное заболевание или проблема также могут вызывать учащенное сердцебиение и низкое кровяное давление. Американская кардиологическая ассоциация перечисляет несколько основных проблем, которые могут вызывать симптомы низкого кровяного давления, в том числе:

  • беременность
  • дефицит питательных веществ
  • проблемы с сердцем
  • эндокринные проблемы, такие как гипотиреоз и болезнь Аддисона
  • употребление алкоголя
  • тяжелая инфекция
  • аллергические реакции
  • обезвоживание

Лекарства

Некоторые лекарства могут также вызывать симптомы, связанные с низким кровяным давлением. Они могут включать:

  • мочегонные средства
  • другие препараты от высокого кровяного давления
  • бета-блокаторы
  • лекарства от болезни Паркинсона
  • трициклические антидепрессанты
  • наркотические средства
  • препараты от эректильной дисфункции

Шок

В других случаях низкое кровяное давление и учащенное сердцебиение могут указывать на неотложную медицинскую помощь. Чрезвычайно низкое кровяное давление может помешать органам получать необходимый им кислород, что может привести к опасному для жизни шоку.

Признаки шока включают:

  • слабый, учащенный пульс
  • низкое кровяное давление
  • неглубокое, но быстрое дыхание
  • липкая, холодная, бледная кожа
  • замешательство или дезориентация
  • обморок

Любому, кто испытывает эти симптомы, следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Лечение пониженного давления

Низкое кровяное давление не всегда является непосредственной причиной для беспокойства. Многие люди с низким кровяным давлением даже не подозревают об этом. Врачи могут рассматривать лечение низкого кровяного давления только в том случае, если оно вызывает тревожные симптомы.

Людям, у которых возникают временные симптомы низкого кровяного давления, такие как головокружение или учащенное сердцебиение после слишком быстрого вставания, следует сесть и отдохнуть, пока симптомы не исчезнут.

Люди, которые часто испытывают эти симптомы, должны проявлять большую осторожность при переходе из положения лежа в положение стоя, чтобы не упасть.

Если лекарство вызывает симптомы низкого кровяного давления, врачи могут порекомендовать сменить лекарство или снизить дозировку. Менять лекарства следует только под руководством врача.

В NHLBI отмечают, что некоторым людям может вообще не понадобиться лечение низкого артериального давления. Однако для тех, кто это делает, возможные методы лечения могут включать:

  • питьевая вода, чтобы избежать обезвоживания
  • прием лекарств для повышения артериального давления
  • изменение пищевых привычек
  • компрессионные чулки

В каждом случае врачи обсудят с пациентом конкретные варианты лечения.

Лечение высокого пульса

Лечение учащенного пульса зависит от ряда факторов.

Полезно попытаться определить, когда впервые начал повышаться пульс. Некоторые эпизоды высокого пульса могут быть временными. Например, если у человека развивается учащенный пульс после слишком быстрого перехода из положения лежа в положение стоя, сердце может биться быстрее, чтобы компенсировать влияние силы тяжести.

Люди, у которых наблюдаются приступы низкого кровяного давления или высокого пульса при переходе из положения лежа в положение стоя, могут попытаться замедлить эти движения, чтобы избежать проблемы.

Физические упражнения также могут привести к учащенному сердцебиению, особенно если человек не в хорошей форме. Это потому, что сердце может начать биться быстрее даже после того, как человек попытается выполнить небольшие упражнения.

Если человек замечает, что его сердце бьется быстрее, ему может помочь поиск способов успокоить тело и мозг. Человек может попробовать снизить частоту дыхания или практиковать медитации с гидом, чтобы расслабиться и снизить частоту сердечных сокращений.

Если частота сердечных сокращений не нормализуется или человек обеспокоен, обратитесь к врачу для полной диагностики.

Когда обращаться к врачу

Любому, кто испытывает тревожные симптомы шока, следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Люди, у которых наблюдаются легкие, но неприятные симптомы низкого кровяного давления, также могут захотеть поговорить со своим врачом, чтобы обсудить варианты лечения.

Любой, кто не уверен или испытывает дискомфорт по поводу таких симптомов, как низкое кровяное давление и высокая частота сердечных сокращений, также должен обратиться к врачу. Полная диагностика может помочь обрести душевное спокойствие и выявить основные проблемы.

здоровье
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