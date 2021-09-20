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Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

20 сентября 2021, 03:02

Ночные перекусы часто являются причиной избыточного веса. Это плохая привычка, которую многие пытаются искоренить.

Холодильник
Как бороться с ночными перекусами / pixabay

Все знают, что после восьми вечера лучше не есть. А что делать, если голод застал врасплох в ночное время, когда стрелки часов неумолимо подходят к двенадцати? Читайте полезные советы далее в нашем материале.

Ночные перекусы часто являются причиной избыточного веса. Это плохая привычка, которую многие пытаются искоренить. Врач диетолог, гастроэнтеролог, и разработчик методики похудения Нурия Дианова рассказала, как бороться с "ночным дожором".

Как бороться с ночными перекусами

Причина ночных перееданий – это не всегда голод. Обычно она кроется куда глубже, поэтому важно исследовать свой организм. "Ночной дожор" может быть следствием психологического стресса, усталости, беспокойства или компенсацией недостатка любви. Это все характерные черты эмоционального голода, который мы пытаемся заполнить едой. К счастью, с ним можно бороться.

  • Отдых

После рабочего дня позаботьтесь о качественном отдыхе: примите горячую ванну, организуйте себе вечернюю прогулку или сходите на массаж. Это поможет минимизировать стресс, расслабиться и будет куда лучшим решением, чем ночная трапеза.

Ванная
Позаботьтесь об отдыхе / legkopolezno.ru
  • Режим питания

Создайте отдельно график питания и употребляйте пищу в конкретное время. Это однозначно поможет прийти в форму, позволит контролировать все приеми пищи и чувство насыщения.

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  • Здоровый рацион

Важно не только "когда" есть, но и "что" есть. Позаботьтесь о сбалансированном рационе, который будет включать белки, жиры и углеводы.

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Питайтесь правильно / Pixabay

Ешьте сладкое после основного перекуса

Не нужно запрещать себе есть сладкое, ведь это лишь приведет к новым стрессам и срывам. В психологии это называется "болезненная фиксация": чем больше вы себе запрещаете, тем больше будете это хотеть. Поэтому, употребляйте сладкое только после основного приема пищи и убедите свой мозг, если вы что-то захотите поесть, то сможете это сделать.

Эти простые советы значительно снизят вероятность появления импульсивного ночного голода и новых стрессов.

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Не запрещайте себе употреблять сладкое / 1zoom.ru

Ранее основатель школы и диетолог Андрей Невский объяснил, почему поздний ужин не является вредным для тех, кто пытается похудеть. Впрочем, это не значит, что вечером можно есть всё что угодно

viber
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