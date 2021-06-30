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"Нужно дать отдохнуть мозгу": Комаровский рассказал, как родителям отдыхать вместе с детьми

30 июня 2021, 14:50
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Главное - не заставлять ребенка учиться и кушать. Также стоит выделять меньше времени на гаджеты.

Комаровский
Комаровский советует отставить учебу в сторону и наслаждаться летом / Instagram

Известный украинский врач Евгений Комаровский в Instagram рассказал, как правильно родителям отдыхать вместе с детьми во время летних каникул.

Во-первых, нужно дать отдохнуть мозгу: отбросить в сторону учебу и сменить обстановку.

"Учиться можно совсем другим вещам, на которые до отдыха времени не хватало: как называется этот цветок, как под дождем развести костер", – отметил Комаровский.

Также доктор считает, что лето - самое время, чтобы приучать детей к физической активности, которая будет поддерживать здоровье.

"Гулять, бегать, прыгать, купаться. Пешком, на лодках, велосипеде", - говорит Комаровский.

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Во время отдыха в теплую летнюю пору детям стоит проводить меньше времени за гаджетами.

А вот кормить ребенка Комаровский советует ненасильно и подчеркивает, что прием пищи может быть и по мере возрастания аппетита, а не по режиму.

Кроме этого, Комаровский напоминает, что лето - это золотая пора, которую следует прожить на свежем отдыхе за пределами города и точно не в квартире.

  • Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского
    Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского
    Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского
    Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского
    Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского
    Главные отдыхательные принцыпы от Комаровского instagram.com/doctor_komarovskiy

Напомним, врач-педиатр Евгений Комаровский, длительное нахождение при экстремальных температурах чревато опасными состояниями для организма, поэтому этого следует избегать.

Симптомами теплового удара являются:

  • Головная боль
  • Интенсивное покраснение кожи
  • Высокая температура
  • Вялость и слабость
  • Учащенное сердцебиение, судороги, тошнота
  • Головокружение или потеря сознания

Если вы чувствуете, что с вашим организмом происходит нечто подобное после длительного пребывания при высокой температуре, срочно принимайте меры.

летний отдых Евгений Комаровский родительские права новости Украины
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