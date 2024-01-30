"Нужно есть каждый день": врач назвала овощ, который снижает риск сердечных заболеваний

Ученые пришли к выводу, что этот продукт позитивно влияет на общее здоровье человека.

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Врач назвала овощ, который снижает риск сердечных заболеваний / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Почти у каждого украинца дома есть овощ, который можно есть ежедневно, чтобы помочь укрепить здоровье сердца.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox рекомендовала добавлять в пищу много чеснока, пишет Express.co.uk.

Он богат антиоксидантами, которые могут помочь улучшить кровоток, поддержать рост новых кровеносных сосудов и даже предотвратить атеросклероз - отложение жировых бляшек в стенках артерий.

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"Чеснок достигает этих кардиопротекторных эффектов, улучшая профиль холестерина, подавляя выработку холестерина в печени, снижая кровяное давление, оказывая антисвертывающее действие, подавляя агрегацию тромбоцитов, увеличивая фибринолиз (разрушение сгустков) и уменьшая атеросклероз", - пояснила врач.

Она сослалась на научный обзор 2022 года о пользе чеснока, опубликованный в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Ученые пришли к выводу, что чеснок может снижать кровяное давление, индекс массы тела, окружность талии, "плохой" холестерин, общий холестерин, триглицериды и маркеры воспаления.

"Он также может повысить уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина) и, как было показано, улучшает другие коронарные факторы, такие как снижение кальцификации коронарных артерий, микроциркуляцию коронарных артерий и снижение количества эпикардиального (жира между сердечной мышцей и перикардом, мембраной, покрывающей внешнюю часть сердца) и периаортального жира (жира вокруг главной артерии тела – аорты). а также уменьшение толщины стенок коронарных артерий", — сказала она.

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