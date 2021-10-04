О чем может говорить частая отрыжка и когда нужно обращаться к врачу

О чем может говорить частая отрыжка / ua.depositphotos.com/

Отрыжка периодически появляется у каждого человека. Как понять, опасна ли отрыжка и когда она может сигнализировать о проблемах со здоровьем, разобрался Главред.

О том, как избавиться от неприятных ощущений в желудке, вызванных перееданием, читайте в нашем материале: Как убрать тяжесть в желудке и подстегнуть пищеварение.

От чего может появиться отрыжка

Отрыжка воздухом зачастую возникает из-за переизбытка газов и воздушных масс в желудке. Это может произойти, когда во время приема пищи человек заглатывает небольшое количество воздуха. В норме отрыжка не должна иметь неприятного запаха и переваренной пищи. Если вам беспокоит постоянная (больше 1-2 раз) физиологическая отрыжка попробуйте:

соблюдать правило "когда я ем я глух и нем";

не есть на ходу и в спешке;

тщательнее пережевывать пищу;

не злоупотреблять газированными напитками;

снизить потребление продуктов, которые вызывают повышенное газообразование и процессы брожения – например, капуста, бобовые.

Отрыжка тухлым яйцом может сигнализировать о серьезных заболеваниях. К появлению неприятного запаха нужно относиться серьезно, ведь он свидетельствует о том, что съеденное долгое время остается в желудке и пища начинает гнить. Этот симптом может быть спровоцирован рядом опасных заболеваний:

хронический атрофический гастрит;

стеноз привратника желудка;

рак желудка.

Отрыжка может участиться при рефлюксной болезни, язве желудка, диафрагмальной грыже и заболеваниях печени и желчного пузыря. При хроническом холецистите наблюдается отрыжка горьким. Спровоцировать отрыжку могут и некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, курение или неправильно подобранные зубные протезы.

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Когда идти к врачу при отрыжке?

Если отрыжка стала проблемой или настораживает вас, можно проконсультироваться с семейным врачом и гастроэнтерологом. Обращаться к специалистам необходимо если:

отрыжка участилась и причиняет дискомфорт;

отрыжка сопровождается неприятным запахом, болью в желудке, нарушениями стула.

Как избавиться от отрыжки народными средствами

При отрыжке воздухом можно погрызть сырую морковку или съесть яблоко. Помочь может и рассасывание кусочка льда.

Помогут уменьшить неприятный симптом и травяные чаи с мелиссой, мятой, фенхелем, липой. Стакан козьего молока после каждого приема пищи способен убрать отрыжку, однако такое "лечение" нужно продолжать 2-3 месяца, чтобы оно дало результаты.