О какой болезни сигнализируют сосуды-"звездочки" на теле / flebolog.ua

Сосудистые звездочки, возникающие на лице и теле, в определенном количестве случаев свидетельствуют о том, что у человека развивается неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Об этом сообщает Express со ссылкой на медиков.

По их словам, нередко такое заболевание наблюдается у людей с ожирением. Если НАЖБП не лечить, то резко повышается риск серьезных осложнений. А также могут наблюдаться несколько стадий ухудшения, последняя из которых может привести к необратимому повреждению печени и возникновения цирроза.

"По данным гастрономических клиник, сосудистые звездочки на груди, спине и плечах могут быть предупреждающим знаком жировой болезни печени. Также о болезни свидетельствовать повреждения сосудов на лице", — заявили эксперты.

Но точно диагностировать заболевание позволяет только тщательное медицинское обследование с проведением специального анализа крови и ультразвукового сканирования. Поэтому при малейшем подозрении на проблемы с печенью нужно без промедления обращаться к врачу.

Для снижения риска развития такого типа ожирения печени ученые рекомендуют избегать в рационе пищи и напитков с высоким содержанием сахара и простых углеводов, есть больше свежих овощей, фруктов и цельного зерна.

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