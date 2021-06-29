О проблемах с каким органом говорит сонливость днем - ответ хирурга

Пресловутый астеновегетативный синдром - слабость, вялость, усталость - по словам врача Дмитрия Монахова, четко символизирует о проблемах с данным органом.
Сонливость днем, бессонница ночью и боль в глазах могут указывать на проблемы с печенью. Об этом в комментарии с Пятым каналом сказал врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.
"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — сказал он
Монахов также добавил, что на проблемы с печенью указывают также такие симптомы ‒ желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.
Для здоровья печени Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять вещество омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.
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Напомним, ранее сообщалось, что эксперты перечислили худшие и лучшие продукты для здоровья человеческой печени.
До того медики обнаружили и предупредили людей о раннем признаке рака печени.