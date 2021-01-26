Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать

Знаете ли вы, что стресс, который вы испытываете, может быть причиной вашей постоянной сонливости? / Фото pixabay.com

Если вас постоянно мучает сонливость и усталость на протяжении дня, этому есть объяснение.

Вот как эксперты раскрывают 5 причин, по которым вы всегда чувствуете сонливость, и 4 способа исправить это.

1. Стресс

Знаете ли вы, что стресс, который вы испытываете, может быть причиной вашей постоянной сонливости? Это может привести к усталости, истощению и общей сонливости, и все это вместе усиливает сонливость. В общем, отсутствие позитивного мышления из-за депрессии или плохого настроения также может усугубить ситуацию.

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Психическое здоровье может играть большую роль в вашей способности бодрствовать, чем вы можете себе представить. По словам дипломированного диетолога и дипломированного инструктора по диабету Франциски Шпритцлер, хронический стресс может играть важную роль в энергетическом уровне. Это может вызвать сонливость в течение дня.

Исследование, опубликованное в Journal of Psychosomatic Research, связывало уровни стресса и болезни с усталостью и сонливостью, а также приводило ссылки, которые показывают, что эта усталость может привести к ухудшению воспринимаемого здоровья в целом

2. Вредные привычки сна

Конечно, проблема сонливости может быть связана с привычками сна. В конце концов, есть разница между чувством сонливости и чувством усталости, и в большинстве случаев сонливость может быть связана с вашим графиком отхода ко сну. Вот несколько способов, которыми ваш сон может повлиять на вашу способность бодрствовать на следующий день:

Низкое качество сна

Одного сна недостаточно, чтобы вы почувствовали себя отдохнувшим! Цикл сна состоит из пяти стадий, и, по словам Шпритцлера, для качественного сна вам необходимо иметь все из них, причем самый важный из них занимает больше всего времени. Этот решающий этап называется "глубоким сном", если пользоваться обычным языком, и это когда вы получаете восстанавливающий отдых. Без этого глубокого сна вы потеряете многие положительные преимущества, которые должны быть получены от отдыха.

Недостаток сна

Вам нужно как минимум 7 часов сна в сутки, и если это не поможет, вы можете спать до 10. Председатель Рабочей группы по вопросам сна Королевского колледжа психиатров Хью Селсик говорит, что даже полчаса может иметь значение. Это означает, что 30 минут сна больше могут привести к ощущению большей бодрости и бодрствования на следующий день, - говорит он.

Сон в неправильное время

"Когда вы спите в неравномерное и непостоянное время, ваше тело может сбиться с толку, поскольку ваш естественный циркадный ритм выходит из строя", - говорит Шпритцлер. Если вы спите в странное время, которое не совпадает с естественным ритмом, исследования показывают, что вы можете чувствовать, что вообще не спали.

Нарушения сна

Это очевидно и легко обнаружить при бессоннице, но другие нарушения сна распознать труднее. Некоторые нарушения сна могут ослабить вашу способность вступать в эту стадию, например, привести к апноэ во сне, - говорит бывший медицинский директор Баптистского института сна доктор Розанна С. Баркер. Если вы обеспокоены тем, что у вас может быть нарушение сна, обратитесь к врачу за советом и диагнозом.

3. Седентарный образ жизни

Это может показаться контрпродуктивным - заниматься спортом и быть активным, чтобы уменьшить усталость или сонливость. Но многие не осознают, что упражнения утомляют вас в краткосрочной перспективе, но повышают уровень энергии и качество сна в долгосрочной перспективе.

Исследования уже давно показали связь между людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, и повышенным уровнем утомляемости, трудностями засыпания и общим ухудшением физического состояния. Конечно, проблема в том, что если вы уже находитесь в состоянии сонливости, вам может казаться, что у вас нет энергии для активности.

4. Питание

Мало калорий

Калории - это энергия. Это то, что нам нужно для нормальной работы. Поэтому слишком мало калорий в рационе можно легко связать с сонливостью, усталостью и общим недостатком энергии, поскольку метаболизм замедляется, чтобы попытаться сохранить силы, говорит Спритцлер. Большинство исследований показывают, что даже в пожилом возрасте или при более низком метаболизме людям нужно есть на пике своей потребности в калориях.

Недостаточно B12

Витамин B12 очень важен для вашего тела и имеет решающее значение для метаболизма, иммунитета и множества других функций, которые могут помочь вам бодрствовать и получать энергию. Зарегистрированный диетолог Лиза Цимперман утверждает, что усталость и упадок сил являются одними из первых признаков дефицита этого витамина.

Много рафинированных углеводов

Углеводы - отличный источник энергии для организма, и вам нужно есть их достаточно, чтобы нормально функционировать. Но было бы лучше, если бы вы были нацелены на цельные, а не на рафинированные углеводы. Рафинированные углеводы включают белый рис, хлеб, макароны и большинство нездоровой пищи. Согласно исследованиям, такие углеводы могут быстро утомить вас.

Мало белка

По словам Спритцлера, белок имеет решающее значение для энергии, сытости и бодрствования. Его недостаток может быстро привести к утомлению, и новые исследования показали, что сами строительные блоки белка могут играть роль в регулировании уровня усталости и энергии.

5. Медицинские вопросы

Многие общие медицинские проблемы могут проявляться в виде сонливости и общей усталости. На самом деле, это такая большая норма, что врач-терапевт доктор Сандра Адамсон Фрихофер рекомендует вам поговорить с врачом, если вы не можете определить источник своей усталости. Вот несколько распространенных медицинских проблем, симптомом которых может быть сонливость:

Диабет 2 типа

Люди с диабетом не могут должным образом перерабатывать глюкозу или сахар, что приводит к неспособности преобразовать их в энергию.

Заболевания щитовидки

Когда щитовидная железа гиперактивна или недостаточно активна, она не может сбалансировать выработку гормонов и вызывает у вас усталость. Соруководитель Нью-Йоркского центра щитовидной железы доктор Роберт Дж. Макконнелл объясняет, что заболевание щитовидной железы может быть у людей любого возраста, и что усталость является одним из его распространенных симптомов.

Анемия

Анемия возникает из-за низкого уровня эритроцитов, что означает, что кислород не может должным образом транспортироваться по всему телу, в результате чего вы чувствуете большую усталость. Это может быть результатом минеральной или витаминной недостаточности. Адъюнкт-профессор лабораторной медицины Калифорнийского университета доктор Лоуренс Кораш объясняет, что это особенно часто встречается во время менструации или кормящих матерей.