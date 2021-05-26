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Обнаружен фактор риска, который увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин

26 мая 2021, 09:46

Использовались компьютерные томограммы почти 7000 женщин и мужчин.

Сердце_аритмия
На момент начала исследования ни у одного из участников не было доказательств сердечных заболеваний. / Pixabay

Согласно новому исследованию Mount Sinai, избыток перикардиального жира - жира вокруг сердца - увеличивает риск развития сердечной недостаточности, особенно у женщин.

Согласно исследованию, опубликованному 24 мая в онлайн-выпуске журнала Американского колледжа кардиологии, у женщин с высоким содержанием перикардиального жира вероятность развития сердечной недостаточности в два раза выше, а у мужчин - на 50 процентов, сообщает Science Daily.

Это крупнейшее исследование по выявлению связи между перикардиальным жиром и сердечной недостаточностью, которая потенциально может привести к раннему вмешательству и профилактике сердечных заболеваний.

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"В течение почти двух десятилетий мы знали, что ожирение, основанное на простом измерении роста и веса, может удвоить риск сердечной недостаточности, но теперь мы пошли еще дальше, используя технологию визуализации, чтобы показать, что избыток перикардиального жира, возможно, вызван его расположением рядом с сердечной мышцей еще больше увеличивает риск этого потенциально смертельного состояния - сердечной недостаточности", - объясняет ведущий исследователь Сатиш Кенчайя, доктор медицины, доцент медицины (кардиология) в Медицинской школе Икана на горе Синай.

"Эта работа предоставляет нам важный инструмент для разделения пациентов на группы с более высоким и низким риском сердечной недостаточности, что может привести к раннему вмешательству и профилактике сердечной недостаточности, чтобы в конечном итоге спасти жизни людей", - говорит он.

Исследователи, участвующие в многопрофильном сотрудничестве, изучили связь между перикардиальным жиром и риском сердечной недостаточности с помощью компьютерной томографии грудной клетки (КТ) из Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA)

В этом проспективном исследовании для измерения перикардиального жира использовались компьютерные томограммы почти 7000 женщин и мужчин в возрасте от 45 до 84 лет из США с различным расовым происхождением. На момент начала исследования ни у одного из участников не было доказательств сердечных заболеваний.

Исследователи наблюдали за этими участниками более 17 лет и отметили, что почти у 400 из них развилась сердечная недостаточность. Их анализ показал, что избыток перикардиального жира был связан с более высоким риском сердечной недостаточности как у женщин, так и у мужчин, даже после поправки на установленные факторы риска сердечной недостаточности, такие как возраст, курение сигарет, потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокое кровяное давление, высокое кровяное давление. уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина и сердечные приступы.

После учета этих факторов риска сердечной недостаточности большой объем перикардиального жира увеличивал риск развития сердечной недостаточности примерно на 100 процентов, или вдвое, у женщин и примерно на 50 процентов у мужчин. Для этого исследования исследователи определили избыточный или "высокий" объем перикардиального жира как 70 кубических сантиметров или более у женщин и 120 кубических сантиметров или более у мужчин. Суммы ниже этого считались "нормальными".

Исследователи также сообщили, что жир перикарда слабо или умеренно коррелировал с показателями избыточного веса или ожирения, такими как индекс массы тела, обхват талии, окружность бедер и соотношение талии к бедрам, и что он оставался фактором риска сердечной недостаточности выше и помимо риска лишнего веса или ожирения.

Фактически, перикардиальный жир был связан с новыми случаями сердечной недостаточности независимо от того, были ли участники худыми, полными или страдающими ожирением. Кроме того, в меньшей выборке участников, которые прошли компьютерную томографию брюшной полости для определения количества жира на животе под кожей и в брюшной полости, перикардиальный жир предсказал риск сердечной недостаточности даже после учета избытка жира на животе.

"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что избыток перикардиального жира существенно повышает риск сердечной недостаточности", - говорит доктор Кенчайа.

"Для подтверждения наших выводов необходимы дополнительные исследования. Дальнейшие исследования в этой области также должны быть сосредоточены на путях и средствах, таких как соблюдение здоровой диеты и поддержание физической активности, для достижения и поддержания оптимальной массы тела, а также снижения и предотвращения отложения жира вокруг сердце", - добавил он.

здоровье
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