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Воспаление сердца: признаки и причины возникновения

18 февраля 2021, 20:58

Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка.

Сердце, лечение
Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка. / eluniverso.com

Есть три типа воспаленного сердца. Один тип влияет на внутреннюю оболочку сердца, другой - на сердечную мышцу, а третий - на внешний мешок, окружающий сердце.

Причины зависят от типа. К ним относятся инфекции, определенные лекарства и заболевания.

Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка. Однако каждый тип также имеет симптомы, отсутствующие у двух других, сообщат Medical News Today.

Врачи лечат воспаленное сердце с помощью лекарств и медицинских процедур, например хирургического вмешательства. При отсутствии лечения это состояние может привести к серьезным осложнениям.

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Врачи классифицируют воспаленное сердце в зависимости от пораженной части органа.

Эндокардит

Эндокардит возникает при воспалении внутренней оболочки сердечных клапанов и камер. Хотя это редко, но опасно для жизни.

В этом состоянии на внутренней подкладке скапливаются скопления клеток крови и грибков или бактерий. Кроме того, кусочки комков могут отломиться и попасть в другие части тела, где они могут затруднить кровоток. Накопление может вызвать проблемы с клапаном.

Миокардит

Миокардит включает воспаление и другие изменения в клетках сердечной мышцы. Это не обычное дело.

Это состояние может поражать небольшие или большие части сердца, что может препятствовать его способности перекачивать кровь. Когда это происходит, это может привести к сердечной недостаточности.

Перикардит

Перикардит возникает при воспалении мешка, окружающего сердце. Этот мешок состоит из жидкости, заключенной в два тонких слоя ткани.

Функция мешочка - удерживать сердце в груди и защищать его от инфекции. Перикардит может нарушить работу и ритм сердца.

Причины

Причины воспаления сердца включают инфекции, аутоиммунные заболевания, лекарства и факторы окружающей среды.

Инфекции

Ниже перечислены типы инфекций, которые могут вызвать воспаление сердца:

Вирусные инфекции: это наиболее частая причина перикардита и миокардита. Они могут вызвать острую реакцию, которая бывает внезапной и интенсивной. Эти инфекции также могут вызывать хроническую или постоянную реакцию.

Бактериальные инфекции. Бактериальные инфекции являются наиболее частой причиной эндокардита. Это происходит, когда клетки крови и бактерии образуют скопления, которые накапливаются на сердечных клапанах.

Грибковые инфекции: они могут вызывать эндокардит, а также являются редкими причинами перикардита и миокардита. Чаще они возникают у людей с заболеваниями, подавляющими иммунитет, такими как ВИЧ.

Паразитарная инфекция, приводящая к болезни Шагаса: это серьезное заболевание в Латинской Америке, которое может привести к миокардиту как одному из его осложнений. Болезнь Шагаса может настолько сильно повлиять на сердце, что возникает необходимость в кардиостимуляторе.

Аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, могут вызывать перикардит или миокардит. Они могут вызвать изменения сердечных клапанов, что приведет к эндокардиту.

Лекарства

Различные лекарства вызывают побочные эффекты, которые могут вызывать перикардит, миокардит или и то, и другое. Примеры включают антибиотики, такие как пенициллин, и противосудорожные препараты, такие как фенитоин.

В редких случаях вакцины также могут вызывать аллергические реакции, приводящие к миокардиту.

Иммуномодуляторы, такие как те, которые люди принимают при раке или ревматоидном артрите, в редких случаях могут привести к миокардиту.

Факторы окружающей среды

Радиация и воздействие тяжелых металлов, таких как свинец, могут вызвать миокардит.

Симптомы

Ниже приведены симптомы каждого типа воспаленного сердца.

Эндокардит

Симптомы эндокардита включают:

  • жар и озноб
  • кашель
  • грудная боль
  • кровь в моче
  • боль в животе
  • одышка
  • потеря аппетита
  • ночные поты

Миокардит

Фонд миокардита заявляет, что у многих людей с этим заболеванием нет симптомов, а иногда их симптомы указывают на другие причины.

Общие симптомы включают:

  • усталость
  • отек ступней, лодыжек, ног и рук
  • боль в груди или давление
  • одышка
  • учащенное сердцебиение, ощущение, будто сердце пропускает удар, трепещет или бьется слишком быстро
  • внезапная потеря сознания

Перикардит

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), общие симптомы острого перикардита включают жар и внезапную колющую боль в груди. Другими симптомами острого состояния являются:

  • кашель
  • затрудненное дыхание
  • учащенное сердцебиение

Люди также могут испытывать усиливающуюся боль при глубоком вдохе или наклоне вперед.

Диагностика

Признаки и симптомы у людей с воспалением сердца сильно различаются. Вот почему это состояние бывает трудно диагностировать. Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) перечисляет следующие инструменты, которые врачи используют для постановки диагноза:

История болезни: он может показать, есть ли у человека факторы риска этого состояния. Это также может показать, было ли у человека недавнее заболевание, вызвавшее симптомы.

Медицинский осмотр: это обследование включает в себя прослушивание сердца и проверку ног на предмет отеков.

Процедуры: они могут включать электрокардиограмму, которая показывает электрическую активность сердца. Он также может включать эхокардиограмму, которая дает представление о размере, форме и функциональных возможностях сердца.

Анализы крови: они могут включать тесты, которые идентифицируют точный вирус, бактерию или грибок, вызывающие воспаление.

Другие тесты: другие типы тестов могут исключить наличие другого состояния, которое может вызывать симптомы. Примером может служить анализ крови на маркеры аутоиммунного заболевания.

здоровье
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