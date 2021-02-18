Воспаление сердца: признаки и причины возникновения

Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка.
Есть три типа воспаленного сердца. Один тип влияет на внутреннюю оболочку сердца, другой - на сердечную мышцу, а третий - на внешний мешок, окружающий сердце.
Причины зависят от типа. К ним относятся инфекции, определенные лекарства и заболевания.
Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка. Однако каждый тип также имеет симптомы, отсутствующие у двух других, сообщат Medical News Today.
Врачи лечат воспаленное сердце с помощью лекарств и медицинских процедур, например хирургического вмешательства. При отсутствии лечения это состояние может привести к серьезным осложнениям.
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Врачи классифицируют воспаленное сердце в зависимости от пораженной части органа.
Эндокардит
Эндокардит возникает при воспалении внутренней оболочки сердечных клапанов и камер. Хотя это редко, но опасно для жизни.
В этом состоянии на внутренней подкладке скапливаются скопления клеток крови и грибков или бактерий. Кроме того, кусочки комков могут отломиться и попасть в другие части тела, где они могут затруднить кровоток. Накопление может вызвать проблемы с клапаном.
Миокардит
Миокардит включает воспаление и другие изменения в клетках сердечной мышцы. Это не обычное дело.
Это состояние может поражать небольшие или большие части сердца, что может препятствовать его способности перекачивать кровь. Когда это происходит, это может привести к сердечной недостаточности.
Перикардит
Перикардит возникает при воспалении мешка, окружающего сердце. Этот мешок состоит из жидкости, заключенной в два тонких слоя ткани.
Функция мешочка - удерживать сердце в груди и защищать его от инфекции. Перикардит может нарушить работу и ритм сердца.
Причины
Причины воспаления сердца включают инфекции, аутоиммунные заболевания, лекарства и факторы окружающей среды.
Инфекции
Ниже перечислены типы инфекций, которые могут вызвать воспаление сердца:
Вирусные инфекции: это наиболее частая причина перикардита и миокардита. Они могут вызвать острую реакцию, которая бывает внезапной и интенсивной. Эти инфекции также могут вызывать хроническую или постоянную реакцию.
Бактериальные инфекции. Бактериальные инфекции являются наиболее частой причиной эндокардита. Это происходит, когда клетки крови и бактерии образуют скопления, которые накапливаются на сердечных клапанах.
Грибковые инфекции: они могут вызывать эндокардит, а также являются редкими причинами перикардита и миокардита. Чаще они возникают у людей с заболеваниями, подавляющими иммунитет, такими как ВИЧ.
Паразитарная инфекция, приводящая к болезни Шагаса: это серьезное заболевание в Латинской Америке, которое может привести к миокардиту как одному из его осложнений. Болезнь Шагаса может настолько сильно повлиять на сердце, что возникает необходимость в кардиостимуляторе.
Аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, могут вызывать перикардит или миокардит. Они могут вызвать изменения сердечных клапанов, что приведет к эндокардиту.
Лекарства
Различные лекарства вызывают побочные эффекты, которые могут вызывать перикардит, миокардит или и то, и другое. Примеры включают антибиотики, такие как пенициллин, и противосудорожные препараты, такие как фенитоин.
В редких случаях вакцины также могут вызывать аллергические реакции, приводящие к миокардиту.
Иммуномодуляторы, такие как те, которые люди принимают при раке или ревматоидном артрите, в редких случаях могут привести к миокардиту.
Факторы окружающей среды
Радиация и воздействие тяжелых металлов, таких как свинец, могут вызвать миокардит.
Симптомы
Ниже приведены симптомы каждого типа воспаленного сердца.
Эндокардит
Симптомы эндокардита включают:
- жар и озноб
- кашель
- грудная боль
- кровь в моче
- боль в животе
- одышка
- потеря аппетита
- ночные поты
Миокардит
Фонд миокардита заявляет, что у многих людей с этим заболеванием нет симптомов, а иногда их симптомы указывают на другие причины.
Общие симптомы включают:
- усталость
- отек ступней, лодыжек, ног и рук
- боль в груди или давление
- одышка
- учащенное сердцебиение, ощущение, будто сердце пропускает удар, трепещет или бьется слишком быстро
- внезапная потеря сознания
Перикардит
По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), общие симптомы острого перикардита включают жар и внезапную колющую боль в груди. Другими симптомами острого состояния являются:
- кашель
- затрудненное дыхание
- учащенное сердцебиение
Люди также могут испытывать усиливающуюся боль при глубоком вдохе или наклоне вперед.
Диагностика
Признаки и симптомы у людей с воспалением сердца сильно различаются. Вот почему это состояние бывает трудно диагностировать. Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) перечисляет следующие инструменты, которые врачи используют для постановки диагноза:
История болезни: он может показать, есть ли у человека факторы риска этого состояния. Это также может показать, было ли у человека недавнее заболевание, вызвавшее симптомы.
Медицинский осмотр: это обследование включает в себя прослушивание сердца и проверку ног на предмет отеков.
Процедуры: они могут включать электрокардиограмму, которая показывает электрическую активность сердца. Он также может включать эхокардиограмму, которая дает представление о размере, форме и функциональных возможностях сердца.
Анализы крови: они могут включать тесты, которые идентифицируют точный вирус, бактерию или грибок, вызывающие воспаление.
Другие тесты: другие типы тестов могут исключить наличие другого состояния, которое может вызывать симптомы. Примером может служить анализ крови на маркеры аутоиммунного заболевания.