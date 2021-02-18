Воспаление сердца: признаки и причины возникновения

Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка. / eluniverso.com

Есть три типа воспаленного сердца. Один тип влияет на внутреннюю оболочку сердца, другой - на сердечную мышцу, а третий - на внешний мешок, окружающий сердце.

Причины зависят от типа. К ним относятся инфекции, определенные лекарства и заболевания.

Три типа воспаленного сердца имеют некоторые общие симптомы, такие как боль в груди и одышка. Однако каждый тип также имеет симптомы, отсутствующие у двух других, сообщат Medical News Today.

Врачи лечат воспаленное сердце с помощью лекарств и медицинских процедур, например хирургического вмешательства. При отсутствии лечения это состояние может привести к серьезным осложнениям.

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Врачи классифицируют воспаленное сердце в зависимости от пораженной части органа.

Эндокардит

Эндокардит возникает при воспалении внутренней оболочки сердечных клапанов и камер. Хотя это редко, но опасно для жизни.

В этом состоянии на внутренней подкладке скапливаются скопления клеток крови и грибков или бактерий. Кроме того, кусочки комков могут отломиться и попасть в другие части тела, где они могут затруднить кровоток. Накопление может вызвать проблемы с клапаном.

Миокардит

Миокардит включает воспаление и другие изменения в клетках сердечной мышцы. Это не обычное дело.

Это состояние может поражать небольшие или большие части сердца, что может препятствовать его способности перекачивать кровь. Когда это происходит, это может привести к сердечной недостаточности.

Перикардит

Перикардит возникает при воспалении мешка, окружающего сердце. Этот мешок состоит из жидкости, заключенной в два тонких слоя ткани.

Функция мешочка - удерживать сердце в груди и защищать его от инфекции. Перикардит может нарушить работу и ритм сердца.

Причины

Причины воспаления сердца включают инфекции, аутоиммунные заболевания, лекарства и факторы окружающей среды.

Инфекции

Ниже перечислены типы инфекций, которые могут вызвать воспаление сердца:

Вирусные инфекции: это наиболее частая причина перикардита и миокардита. Они могут вызвать острую реакцию, которая бывает внезапной и интенсивной. Эти инфекции также могут вызывать хроническую или постоянную реакцию.

Бактериальные инфекции. Бактериальные инфекции являются наиболее частой причиной эндокардита. Это происходит, когда клетки крови и бактерии образуют скопления, которые накапливаются на сердечных клапанах.

Грибковые инфекции: они могут вызывать эндокардит, а также являются редкими причинами перикардита и миокардита. Чаще они возникают у людей с заболеваниями, подавляющими иммунитет, такими как ВИЧ.

Паразитарная инфекция, приводящая к болезни Шагаса: это серьезное заболевание в Латинской Америке, которое может привести к миокардиту как одному из его осложнений. Болезнь Шагаса может настолько сильно повлиять на сердце, что возникает необходимость в кардиостимуляторе.

Аутоиммунное заболевание. Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, могут вызывать перикардит или миокардит. Они могут вызвать изменения сердечных клапанов, что приведет к эндокардиту.

Лекарства

Различные лекарства вызывают побочные эффекты, которые могут вызывать перикардит, миокардит или и то, и другое. Примеры включают антибиотики, такие как пенициллин, и противосудорожные препараты, такие как фенитоин.

В редких случаях вакцины также могут вызывать аллергические реакции, приводящие к миокардиту.

Иммуномодуляторы, такие как те, которые люди принимают при раке или ревматоидном артрите, в редких случаях могут привести к миокардиту.

Факторы окружающей среды

Радиация и воздействие тяжелых металлов, таких как свинец, могут вызвать миокардит.

Симптомы

Ниже приведены симптомы каждого типа воспаленного сердца.

Эндокардит

Симптомы эндокардита включают:

жар и озноб

кашель

грудная боль

кровь в моче

боль в животе

одышка

потеря аппетита

ночные поты

Миокардит

Фонд миокардита заявляет, что у многих людей с этим заболеванием нет симптомов, а иногда их симптомы указывают на другие причины.

Общие симптомы включают:

усталость

отек ступней, лодыжек, ног и рук

боль в груди или давление

одышка

учащенное сердцебиение, ощущение, будто сердце пропускает удар, трепещет или бьется слишком быстро

внезапная потеря сознания

Перикардит

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), общие симптомы острого перикардита включают жар и внезапную колющую боль в груди. Другими симптомами острого состояния являются:

кашель

затрудненное дыхание

учащенное сердцебиение

Люди также могут испытывать усиливающуюся боль при глубоком вдохе или наклоне вперед.

Диагностика

Признаки и симптомы у людей с воспалением сердца сильно различаются. Вот почему это состояние бывает трудно диагностировать. Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) перечисляет следующие инструменты, которые врачи используют для постановки диагноза:

История болезни: он может показать, есть ли у человека факторы риска этого состояния. Это также может показать, было ли у человека недавнее заболевание, вызвавшее симптомы.

Медицинский осмотр: это обследование включает в себя прослушивание сердца и проверку ног на предмет отеков.

Процедуры: они могут включать электрокардиограмму, которая показывает электрическую активность сердца. Он также может включать эхокардиограмму, которая дает представление о размере, форме и функциональных возможностях сердца.

Анализы крови: они могут включать тесты, которые идентифицируют точный вирус, бактерию или грибок, вызывающие воспаление.

Другие тесты: другие типы тестов могут исключить наличие другого состояния, которое может вызывать симптомы. Примером может служить анализ крови на маркеры аутоиммунного заболевания.