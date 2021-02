Омега -3: как распознать дефицит

Дефицит омега-3 означает, что ваше тело не получает достаточно жиров омега-3./ 1zoom.ru

Очень важно потреблять омега-3 жирные кислоты. Они являются важным компонентом ваших клеточных мембран. Они также необходимы вашему организму для выработки сигнальных молекул, называемых эйкозаноидами, которые помогают вашей иммунной, легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системам работать должным образом.

Омега-3 - это тип полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Важные омега-3 в пищевых продуктах включают эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA), а также их незаменимый предшественник альфа-линоленовой кислоты (ALA).

Дефицит омега-3 означает, что ваше тело не получает достаточно жиров омега-3. Это может подвергнуть вас риску негативных последствий для здоровья.

В этой статье Главред расскажет о 5 возможных признаках и симптомах дефицита омега-3, о том, как определить, является ли ваш статус омега-3 низким, и как увеличить потребление омега-3.

Читайте такжеТунец или лосось: диетологи рассказали, что полезнее

На сегодняшний день в нескольких исследованиях конкретно изучались признаки и симптомы дефицита омега-3. Таким образом, в большинстве исследований в этой статье анализируется нечто похожее, но отличное - польза для здоровья от омега-3.

Кроме того, в настоящее время нет стандартного теста для диагностики дефицита омега-3, хотя есть несколько способов анализа уровня омега-3.

Чтобы получить более четкое представление об этой теме, ученым необходимо провести дополнительные исследования признаков и симптомов дефицита омега-3, а исследователям, возможно, потребуется разработать более эффективные тесты для его выявления.

Вот 5 потенциальных признаков и симптомов дефицита омега-3.

1. Раздражение и сухость кожи

Если вашему организму не хватает жиров омега-3, вы в первую очередь можете заметить, что они находятся в коже. Например, чувствительная, сухая кожа или даже необычное увеличение количества прыщей могут быть признаком дефицита омега-3 у некоторых людей.

Жиры омега-3 улучшают целостность кожных барьеров, предотвращая потерю влаги и защищая ее от раздражителей, которые могут привести к сухости и раздражению, сообщается в исследовании Journal of Oleo Science.

Одно небольшое исследование давало женщинам суточную дозу 1/2 чайной ложки (2,5 мл) льняного масла с высоким содержанием АЛК в течение 3 месяцев. У женщин, которые принимали его, уменьшилась шероховатость кожи и увеличилась гидратация кожи почти на 40% по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

В ходе 20-недельного исследования конопляное масло, богатое омега-3, ежедневно давалось людям с атопическим дерматитом, также называемым экземой, состоянием, которое вызывает сухость и раздражение кожи. Участники испытали уменьшение сухости и зуда, и им потребовалось меньше лекарств местного действия, сообщается в The Journal of clinical and Aesthetic Dermatology.

Кроме того, у некоторых людей наличие большего количества прыщей, чем обычно, может быть косвенным признаком дефицита омега-3. Исследования показали, что омега-3 уменьшают воспаление, которое, по мнению ученых, может вызвать прыщи.

Кроме того, некоторые исследования показали, что прием добавок омега-3 может помочь уменьшить высыпания прыщей и воспаление кожи.

В целом жиры омега-3 важны для поддержания оптимального здоровья кожи, поэтому, если их не хватает в вашем рационе, вы можете заметить изменения в своей коже.

2. Депрессия

Жиры омега-3 являются важным компонентом мозга и, как известно, обладают нейропротекторным и противовоспалительным действием, сказано в исследовании Aspet, The Journal of Pharmacological Reviews.

Они могут даже помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний и расстройств головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и биполярное расстройство. Многие исследования показывают корреляцию между низким статусом омега-3 и более высокой частотой депрессии.

Один анализ 26 исследований, в которых приняли участие 2160 участников, показал, что прием добавок омега-3 положительно влияет на симптомы депрессии.

В частности, добавка омега-3, содержащая не менее 60% EPA, принимаемая в дозировке 1 грамм или меньше в день, оказалась полезной.

Другой систематический обзор и анализ 6 исследований и 4605 участников пришли к выводу, что среднее потребление 1,3 грамма омега-3 в день снижает симптомы депрессии от легкой до умеренной у пожилых людей по сравнению с плацебо.

Кроме того, одно исследование на животных показало, что недостаточное потребление жиров омега-3 в течение всей жизни вызывает изменения в нейрональных путях мозга, что приводит к депрессии.

Хотя многие факторы способствуют развитию психических расстройств, диета с высоким содержанием омега-3 может помочь снизить риск некоторых психических расстройств. Проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы пройти обследование на депрессию и определить подходящие стратегии лечения.

3. Сухие глаза

Жиры омега-3 играют важную роль в здоровье глаз, в том числе поддерживают влажность глаз и, возможно, даже слезоотделение.

По этой причине многие медицинские работники назначают добавки омега-3, чтобы облегчить синдром сухого глаза. Симптомы этого часто включают дискомфорт в глазах и даже нарушения зрения.

В одном высококачественном исследовании с участием 64 взрослых с синдромом сухих глаз изучалось влияние приема омега-3. Одна группа участников принимала две ежедневные капсулы, каждая из которых содержала 180 мг EPA и 120 мг DHA. Другая группа участников принимала плацебо.

Через 30 дней у тех, кто принимал добавки омега-3, наблюдалось меньшее испарение слез, улучшение симптомов сухого глаза и увеличение выработки слез.

Кроме того, в одном анализе 17 исследований с участием 3363 человек исследователи обнаружили, что прием добавок омега-3 значительно уменьшал симптомы сухого глаза по сравнению с приемом плацебо.

Напротив, другие исследования показали, что прием добавок омега-3 не влияет на симптомы сухого глаза по сравнению с приемом плацебо с оливковым маслом.

Если вы заметили усиление сухости глаз, это может быть признаком того, что в вашем рационе отсутствуют жиры омега-3.

Тем не менее, многие заболевания могут способствовать появлению симптомов сухого глаза. Поэтому важно поговорить со своим врачом, если вы испытываете сухость глаз или другие симптомы, связанные с глазами.

4. Боль и скованность в суставах

С возрастом часто возникают боли в суставах и их скованность.

Это может быть связано с заболеванием, называемым остеоартрозом, при котором разрушается хрящ, покрывающий кости. Кроме того, это может быть связано с воспалительным аутоиммунным заболеванием, называемым ревматоидным артритом (РА).

Некоторые исследования показали, что прием добавок омега-3 помогает уменьшить боль в суставах и увеличить силу захвата. Исследования также показывают, что ПНЖК могут помочь при остеоартрите, хотя необходимы дополнительные исследования на людях, сообщается на сайте PubMed.com.

Более того, исследования показывают, что добавки омега могут помочь снизить активность заболевания у людей с РА, а также улучшить симптомы у людей с этим заболеванием.

Если вы заметили усиление боли в суставах или связанных с ней симптомов артрита, возможно, у вас низкий уровень жирности омега-3, и вам могут помочь добавки.

Однако важно поговорить со своим врачом, если вы испытываете боль в суставах или симптомы артрита. Они могут помочь выбрать правильное лечение.

5. Изменения волос

Жиры омега-3 не только помогают удерживать влагу в коже, но и поддерживают здоровье волос. Изменения текстуры, целостности и густоты волос могут указывать на низкий статус омега-3.

Одно 6-месячное исследование дало 120 участницам-женщинам омега-3, наряду с омега-6 жирами и антиоксидантами, в ежедневной добавке.

В конце исследования у тех, кто принимал добавку, наблюдалось уменьшение выпадения волос и увеличение плотности волос по сравнению с контрольной группой.

Одно исследование на собаках показало, что прием EPA и DHA улучшает состав жирных кислот в крови и шерсти животных. Обнаруженный ими состав жирных кислот связан с лучшим качеством волос.

Если вы испытываете усиление выпадения волос или заметили, что ваши волосы истончаются или кажутся сухими и ломкими, может помочь прием добавок омега-3.