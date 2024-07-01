Опаснее, чем можно представить: почему нельзя чистить уши ватными палочками

Ушная сера может быть неприятной, но она выполняет защитную функцию, помогая улавливать микробы, пыль, грязь.

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Почему нельзя чистить уши ватными палочками / коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие привыкли чистить уши ватными палочками, но врач Судж предостерегает от этой распространенной практики, утверждая, что есть гораздо более безопасная альтернатива, пишет Mirror.

Он обратился к своим подписчикам в TikTok и ответил на вопрос: как можно безопасно чистить уши?

"Ответ очень, очень простой - никак. Не лезьте в уши, не кладите в уши или в нос ничего меньше локтя", - сказал он. видео дня

По его словам, ушная сера может быть неприятной, но она выполняет защитную функцию, помогая улавливать микробы, пыль, грязь и все, что не должно туда попадать.

"Когда вы начинаете "пихать" туда какие-то предметы - ватные палочки, свернутую ткань или булавки - вы можете прижать серу к барабанной перепонке. Это может привести к полному разрыву барабанной перепонки, что повлечет выделение гноя и крови, а также такие симптомы, как потеря слуха, головокружение и мучительные боли в ушах", - подчеркнул он.

Кроме того, агрессивная чистка ушей может привести к шуму в ушах - состояния, когда вы можете слышать постоянные шумы, которые беспокоят и которые трудно игнорировать.

"Итак, мы рекомендуем не касаться ушей. Вы можете почистить внешнюю часть уха, это нормально, но не делайте этого внутри канала", - подчеркнул врач.

Смотрите видео, как правильно чистить уши:

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