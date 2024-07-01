Опаснее, чем можно представить: почему нельзя чистить уши ватными палочками

Многие привыкли чистить уши ватными палочками, но врач Судж предостерегает от этой распространенной практики, утверждая, что есть гораздо более безопасная альтернатива, пишет Mirror.
Он обратился к своим подписчикам в TikTok и ответил на вопрос: как можно безопасно чистить уши?
"Ответ очень, очень простой - никак. Не лезьте в уши, не кладите в уши или в нос ничего меньше локтя", - сказал он.видео дня
По его словам, ушная сера может быть неприятной, но она выполняет защитную функцию, помогая улавливать микробы, пыль, грязь и все, что не должно туда попадать.
"Когда вы начинаете "пихать" туда какие-то предметы - ватные палочки, свернутую ткань или булавки - вы можете прижать серу к барабанной перепонке. Это может привести к полному разрыву барабанной перепонки, что повлечет выделение гноя и крови, а также такие симптомы, как потеря слуха, головокружение и мучительные боли в ушах", - подчеркнул он.
Кроме того, агрессивная чистка ушей может привести к шуму в ушах - состояния, когда вы можете слышать постоянные шумы, которые беспокоят и которые трудно игнорировать.
"Итак, мы рекомендуем не касаться ушей. Вы можете почистить внешнюю часть уха, это нормально, но не делайте этого внутри канала", - подчеркнул врач.
Смотрите видео, как правильно чистить уши:
@doctorsooj Replying to @abc.822 How do you clean your ears? #health#doctor#ears#earwax#tinnitus#dizziness#hearingloss#nausea♬ original sound - Dr Sooj | MBBS BSc MRCGP
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Читайте также:
- По форме и размеру ушей узнать темперамент человека: как это сделай
- Вы годами делали неправильно: врач назвала единственный и лучший способ чистки ушей
- Зачем казаки носили серьги в ухе: историки назвали 3 неочевидные причины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред