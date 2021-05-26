Опасность ДТП возрастает в три раза: стало известно, какой фактор здоровья влияет на водителей

Другие хронические состояния сна, такие как апноэ во сне и бессонница, увеличивают риск аварий/Pixabay

Согласно новому исследованию, если вы работаете в ночную смену, вы с большей вероятностью страдаете хроническим заболеванием, известным как "нарушение сна при сменной работе", и в три раза чаще попадете в автомобильную аварию.

Исследователи из Университета Миссури обнаружили, что люди, которые работают "нетрадиционные" часы, такие как с 23:00 до 7:00 или в "кладбищенскую" смену, подвергаются большему риску развития этих хронических состояний, влияющих на их сон, что может иметь серьезные последствия для их сна. жизни и жизни других людей, пишет The Daily Mail.

Другие хронические состояния сна, такие как апноэ во сне и бессонница, увеличивают риск аварий или близких к аварии на 29 и 33 процентов соответственно.

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"Это открытие имеет много важных последствий, включая необходимость определения технических контрмер, которые помогут предотвратить эти аварии", - сказал соавтор исследования Правин Эдара в своем заявлении.

Такие меры могут включать в себя доступность зон отдыха на шоссе, придорожные зоны и обмен сообщениями в транспортном средстве для улучшения внимания водителя, а также способы поощрения водителей, которые могут работать в ночную смену, пользоваться другими видами транспорта, в том числе общественным транспортом или ездой, - добавила Эдара.

Кроме того, исследователи обнаружили, что водители с нарушениями сна, вероятно, будут более невнимательными во время вождения.

Значение риска аварии также было ниже, чем у тех, кто сообщил о себе и во время исследований на тренажере. Предыдущие исследования показали, как нарушения сна могут повысить риск дорожно-транспортных происшествий, но они были в контролируемой среде, отметила Эдара.

"Наше исследование идет еще дальше, используя данные о реально наблюдаемых авариях и близких к авариях примерно по 2000 событиям, произошедшим в шести штатах США", - пояснил исследователь.

"Мы уже давно знаем, что нарушения сна увеличивают риск ДТП, но здесь мы можем количественно оценить этот риск, используя реальные данные о ДТП, учитывая при этом смешанные переменные, такие как характеристики проезжей части и движения".

Результаты исследования были основаны на реальном исследовании вождения, которое было проведено в рамках второй Стратегической программы исследований автомобильных дорог, учрежденной Конгрессом США.

Нет данных по авариям со смертельным исходом и нет официального определения сонливости, что, как отметила Эдара, повлияло на результаты.

В будущем исследователи хотят сотрудничать с представителями общественного здравоохранения, которые специализируются на исследованиях сна, чтобы понять, почему это происходит и что можно с этим сделать.

"Это также позволит нам изучить, какие меры противодействия мы можем разработать и протестировать для повышения общей безопасности этих водителей и других автомобилистов вокруг них", - сказал Эдара.

Исследование было опубликовано в научном журнале Sleep Science.